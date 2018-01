Lessig estará na Campus Party 2010 - Link - Estadão

Imagem da edição do ano passado do evento

Marcelo Branco, organizador do evento, afirmou que a presença de Lessig – que irá debater no dia 29 às 19 horas sobre distribuição de bens culturais e direitos autorais – foi confirmada apenas na noite de quarta-feira. Além dele, a edição desse ano terá as presenças, já confirmadas há algum tempo, de Scott Goodstein, coordenador da campanha de Barack Obama nas eleições de 2008 e Kevin Mitnick, ex-hacker que hoje trabalha na área de segurança na web para empresas. O Link também estará presente na Campus Party: além de toda a cobertura do evento, Pedro Doria, colunista da versão impressa do Link, participará de duas mesas de debate.

(Leia uma entrevista com Marcelo Branco sobre a terceira edição da Campus Party, feita pelo Link, aqui.)

Faltando 11 dias para o início do evento, mais de 90% dos ingressos – exatamente 5918 – já foram comprados. Até às 10h30 desta quinta restavam apenas 82 lugares para quem quisesse acampar e desfrutar por seis dias da conexão de 10 Gbps da Campus Party. Branco afirma que isso é inédito e indica a força que o evento vem ganhando. “Na primeira edição ficamos preocupados, pois dias antes ainda não havia uma grande procura. Na última hora os ingressos se esgotaram e a mesma coisa aconteceu no segundo ano. Agora foi diferente, já está quase tudo esgotado e isso mostra que a Campus Party está se consolidando”. Mas uma coisa Branco quer que permaneça igual às edições passadas: “Em todos os eventos, a média de upload foi de 70% contra 30% de download e esperamos que continue assim”.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gHkNNnX7HNk" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

A edição de 2009 da Campus Party em vídeo

Campus Fórum

Pela primeira vez na Campus Party as mesas de debates –antes pulverizadas pelo evento – agora serão todas reunidas dentro do Campus Fórum, algo como um espaço à parte dentro da Campus Party. As mesas e discussões irão abordar diversos assuntos, mas priorizarão quatro temas: Plano Nacional de Banda Larga, Reforma do Direito Autoral, Marco Civil de Direitos na Internet e Direito Humanos na Internet.

De graça

Quem não tiver a disposição para disputar um dos 82 ingressos que faltam ou os R$ 140,00 que custam o bilhete poderá participar do evento – ou pelo menos de uma parte dele. A área denominada Campus Futuro é aberta ao público e a entrada é gratuita. Lá serão apresentados novidades como o robô Probo, que é capaz de entender expressões faciais e vem sendo usado para entreter crianças em hospitais e o Emotiv EPOC, que capta sinais neurais e permite que cadeirantes movam suas cadeiras com o pensamento e que pessoas joguem videogame sem usar o controle.

Outros destaques

Pilotando um avião – No “Simulador Motion Tercetrex” os campuseiros poderão sentir a mesma sensação de pilotar carros de corrida, aviões antigos e atuais com as mesmas sensações de força-g e aceleração que os pilotos sofrem na vida real. Quem estiver no evento também poderá “voar” na Cabine de “Simulador de Vôo Advanced”, aparelho usado para o treinamento de pilotos de F5 na Força Aérea Brasileira.

Meu video-game, minha pick-up - A oficina “Discotecagem com Guitar Hero” é auto-explicativa: serão mostradas algumas técnicas que DJs usam em seus shows utilizando o game.

Internet (com bom sinal) em toda a casa – “A oficina Construindo Antena Wireless” é meio à lá Mundo de Beakman. Quem for conferir vai aprender a construir uma antena para melhorar o sinal wireless com matéria-prima barata e comum.

A minha Terra Média – Para os amantes de RPG. Armando Schiavon, fundador do Portal RPGOnline, irá ensinar técnicas em Adobe Flash para o campuseiro criar seu próprio game.