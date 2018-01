Let's a go!"" - Link - Estadão

A Nintendo anunciou que a nova aventura do encanador Mario, Super Mario Galaxy 2, será lançada no exterior dia 23 de maio.

Pelo novo trailer que foi liberado, o jogo será ainda melhor que a obra prima lançada em 2007, que até hoje continua rodando feliz nos videogames da redação do Link.

A maior novidade da aventura é a presença do dinossauro Yoshi, que estreou em Super Mario World, do Super Nintendo.

Pelo que foi mostrado, o dinossauro terá um papel crucial na jogabilidade.

Até agora, Super Mario Galaxy foi uma das poucas franquias que justificaram o investimento no Wii. O console é ótimo, mas a escassez de bons jogos tem afastado do videogame jogadores mais entusiasmados. Mesmo os jogadores casuais tem conseguido uma melhor oferta de títulos no Xbox 360 e no PS3.

Se a Nintendo quiser continuar no topo, vai precisar de mais pérolas como essa. A mepresa está cheia de promessas para o ano. Agora, só resta esperar para ver se a legião de jogadores que investiu dinheiro no Wii não ficará decepcionada.