LG busca parcerias em telefonia móvel - Link - Estadão

LAS VEGAS – A LG Electronics está em conversas com diversos participantes do mercado para potenciais parcerias, disse nessa quarta-feira, 11, o chefe da divisão de mobilidade da LG, à medida que a terceira maior fabricante de aparelhos celulares do mundo busca uma reviravolta em sua cambaleante operação de telefonia móvel.

A empresa sul-coreana, contudo, permanece comprometida com seu negócio de mobilidade e não possui planos de se desfazer desta operação deficitária, afirmou à Reuters Park Jong-seok, presidente-executivo do negócio de comunicações móveis da LG.

“Estamos sempre conversando com outras companhias (sobre alianças e acordos). Estamos analisando quase toda aliança disponível no setor de mobilidade que consigo pensar”, disse Park em entrevista. “Algumas das conversas estão bem ativas… mas uma coisa que não muda é que a LG está muito comprometida com o negócio móvel”, disse.

A LG recentemente obteve quase US$ 1 bilhão em uma recente emissão de ações a fim de impulsionar seu negócio de aparelhos celulares, após a unidade ter registrado prejuízo próximo a esse valor durante seis trimestres consecutivos.

Seu lento ritmo de recuperação desencadeou rumores de que a LG possa ter que reestruturar seu negócio em meio a uma série de alianças que aconteceram no setor.

O Google, no ano passado, concordou em comprar a Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões, enquanto a Nokia abriu mão de seu software para utilizar telefones que utilizam o sistema operacional da Microsoft.

