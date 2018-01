LG está em busca do tempo perdido - Link - Estadão

Para a empresa de eletrônicos LG, os smartphones (celulares inteligentes, na tradução para o português) não foram tão inteligentes.

O prejuízo operacional recorde que a empresa sul-coreana registrou em seu mais recente trimestre demonstra que ela enfrentará uma batalha árdua para reverter os problemas de suas operações de celulares, aumentando a pressão sobre seu novo presidente-executivo.

Assim como a Nokia, líder no mercado de celulares, a LG vem sendo derrotada no disputado, mas lucrativo segmento de smartphones pela Apple e pela segunda colocada no setor, a rival Samsung.

A intensificação na concorrência de preços entre fabricantes de TVs de telas planas, a exemplo da Sony e Panasonic, no período que antecede o Natal, também prejudica a LG, a segunda maior marca mundial de televisores.

“Creio que o mais sério problema da estratégia da LG para os smartphones foi ter avaliado o mercado erroneamente e reagido tarde demais. Mas como está investindo consideravelmente em pesquisa e desenvolvimento nessa área, a LG provavelmente conseguirá recuperar seu atraso no negócio”, disse Nam Dae-jong, analista da SK Securities.

Os resultados foram os primeiros anunciados desde que Koo Bon-joon, membro da família fundadora da LG, assumiu a presidência executiva da principal unidade do grupo, este mês, com a missão de reverter a situação na deficitária divisão de celulares e restaurar o crescimento das vendas.

Koo substituiu os executivos que comandavam as problemáticas divisões de celulares e televisores, e impôs a regra de que todas as reuniões internas devem começar com os presentes gritando o lema “vamos garantir o primeiro lugar!”.

A empresa registrou prejuízo operacional recorde de 185 bilhões de wons (US$ 164 milhões) no terceiro trimestre, ante 851 bilhões de wons de lucro no mesmo período em 2009.

