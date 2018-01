LG estreia loja de aplicativos para celular - Link - Estadão

Começou a funcionar a versão brasileira da loja de aplicativos para celulares da LG. O site, chamado de LG Application Store, reúne programas – como jogos, utilitários e programas de mensagens instantâneas – que podem ser baixados e usados nos celulares do fabricante coreano.

O design do site lembra bastante o da iTunes Store, loja da Apple para baixar músicas e aplicativos para o iPhone. Todos os preços são em dólar e há muito menos aplicativos gratuitos (100) do que pagos, grande parte custando mais do que US$ 5.

Por enquanto os aplicativos da loja da LG são compatíveis apenas com quatro modelos de celular (GM730, GW550, MS20 e MS25).