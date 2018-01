LG G4 deve chegar até junho no Brasil - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A empresa sul-coreana LG está apostando em um novo smartphone topo de linha: o LG G4. Com uma série de diferenciais, o aparelho deve concorrer no mercado com os recém-lançados iPhone 6, da Apple; e o Galaxy S6 Edge, da Samsung.

Dentre as novidades observáveis no aparelho está o design, que é levemente curvado, tal qual o recém-lançado LG Volt; bateria mais duradoura de 3000 mAh; revestimento de couro na traseira do celular; e tela de 5,5 polegadas.

O que mais chama a atenção, porém, é a câmera do smartphone. Além de ter 16 megapixels e gravar vídeos em qualidade 4K, a câmera traseira apresenta estabilizador de movimentos e uma funcionalidade exclusiva e inédita: possui um sensor de espectro de cor, deixando as cores das fotos ainda mais vivas. Já a câmera frontal possui 8 MP e otimização nos comandos gestuais para ativar disparos de fotos.

Ainda não há informações sobre o preço do smartphone. A LG, porém, anunciou que será lançado em todo o mundo ainda no primeiro semestre de 2015.