LG lança G Watch R; seu novo modelo de relógio inteligente - Link - Estadão

SÃO PAULO – Está aberta a temporada de relógios inteligentes. A LG, assim como fez a Asus (ZenWatch) e a Samsung (Gear S) durante a feira de eletrônicos de Berlim, a IFA, lançou um novo modelo de smartwatch chamado LG G Watch R, também baseado em Android Wear.

A empresa sul-coreana já havia lançado o relógio que deu origem à linha LG G Watch durante a conferência anual do Google para desenvolvedores em junho. Na ocasião, a Samsung mostrou o seu Galaxy Gear Live, e a Motorola anunciava que o seu Moto 360 chegaria em setembro ao mercado.

O modelo anterior da LG era quadrado. Dessa vez, a versão R vem em formato redondo, tem uma telinha OLED de 1,3 polegadas, 512 MB de RAM, motor de vibração e microfone. Como todos os demais modelos, é compatível com demais dispositivos Android.

A empresa disse ao The Verge que levou dois anos preparando esse modelo, inspirando nas formas e no estilo de carros de luxo, joias e nos relógios mais clássicos. Tanta atenção se reflete no preço que, apesar de não ter sido anunciado, já se sabe: será maior do que o modelo da LG (encontrado por US$ 180, em média).