LG lançará smartphone de tela curva - Link - Estadão

Chamado de G Flex, celular terá tela de 6 polegadas com inclinação vertical, competindo com o Galaxy Round, da Samsung

SÃO PAULO – A LG vai entrar na briga dos smartphones de tela curva no mês que vem com o lançamento do LG G Flex. É o que reporta o site americano Engadget, que vazou imagens renderizadas do novo celular nessa segunda-feira, 14.

Nas imagens, é possível saber que o celular terá uma tela curva, mas na vertical, diferentemente do Galaxy Round anunciado pela Samsung na última semana.

Fontes do site afirmam que o G Flex terá uma tela de 6 polegadas, criada a partir de substratos plásticos no lugar de vidro.

Em declaração à imprensa na última semana, o vice-presidente da LG Display, Sang Deog Yeo, disse que “o objetivo da LG é tomar conta de maneira rápida do mercado de telas flexíveis, com novos produtos de alta performance e design diferenciado”.