LG mostra tela de TV que pode ser enrolada - Link - Estadão

Depois dos vestíveis, que tal eletrônicos flexíveis?

A LG anunciou nesta quinta-feira, 10, o protótipo de uma tela que pode ser enrolada como um jornal. Com tecnologia OLED (o LED “orgânico”) e resolução HD (1200 X 810), a tela apresentada tem 18 polegadas.

Fabricada com substrato de poliamida, um polímero termoplástico, ela pode ser transformada em um cilindro com diâmetro de seis centímetros sem que suas funções sejam comprometidas.

A empresa espera desenvolver até 2017 uma versão Ultra HD e com 60 polegadas da tela. Não há previsão de quando um aparelho com essa tecnologia chegará ao mercado.

O segmento de eletrônicos flexíveis é objeto de pesquisas há anos, sendo conhecido também como eletrônicos orgânicos ou “large-area” (“área extensa”). De acordo com números publicados no site da Parc, empresa da Xerox que atua na área, o mercado para esse tipo de produto é estimado hoje em US$ 1 bilhão e pode chegar a US$ 45 bilhões em 2016.

O site da COLAE, entidade europeia que promove esse tipo de tecnologia, diz que existem quatro aplicações principais para ela: telas; iluminação; sistemas fotovoltaicos e sistemas inteligentes integrados.