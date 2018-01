LG prevê recuperação das vendas de telas - Link - Estadão

A LG Display, segunda maior fabricante mundial de telas planas, está começando a ver sinais de recuperação nos preços baixos dos paineis de TV, e previu um retorno à lucratividade neste trimestre, depois de reportar seu segundo prejuízo trimestral consecutivo.

Os fabricantes de paineis, liderados pela Sharp, estão reduzindo a produção, depois do violento terremoto e tsunami do Japão no mês passado, mas a demanda dos fabricantes de computadores e televisores é fraca demais para absorver até mesmo a oferta menor, o que reduziu os preços dos paineis de grande porte em mais de um terço nos 12 últimos meses.

Mas o ritmo de declínio vem caindo nos últimos meses, o que desperta esperanças de que a demanda dos fabricantes de TVs tenha finalmente melhorado. Até o momento, a demanda florescente por smartphones vem sendo um dos ratos fatores positivos do mercado de LCD, que vem enfrentando excesso de oferta desde a metade de 2010.

“Uma recuperação significativa do setor ainda não está à vista. Mas uma recomposição dos estoques de paineis deve se iniciar no final de maio devido à demanda sazonal no terceiro trimestre”, disse Ji Mok-hyun, analista da Meritz Securities, na segunda-feira.

As perspectivas favoráveis mencionadas pela LG Display, que lançou a temporada de divulgação de resultados dos grandes fabricantes asiáticos de LCD, e deve ser seguida pela Samsung Electronics e AU Optronics, é um bom presságio para o setor, já que a expectativa para a maior parte dos fabricantes de paineis, entre os quais a Samsung, é de grandes prejuízos entre janeiro e março.

“Existem diversos sinais para indicar que a tendência geral dos preços se tornou positiva, e nossa expectativa é de que os preços deprimidos dos paineis de TV se recuperem a partir da metade do segundo trimestre, enquanto os fabricantes de TV se preparam para formar estoques antes do lançamento de modelos novos”, disse Jung Ho, vice-presidente financeiro da LG Display, a analistas.

A LG Display, importante fornecedora de paineis para o iPad e iPhone da Apple, antecipa que os preços dos paineis de TV devem deixar de cair e se recuperem a partir da metade do segundo trimestre e que o volume geral de embarque de telas planas cresçam em 15% a 20% ante o trimestre anterior.

