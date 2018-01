LG quer mais notebooks 3D em 2011 - Link - Estadão

A sul-coreana LG Electronics informou, nesta segunda-feira, 19, querer aumentar as vendas de notebooks 3D em 30% em 2011, num momento em que a empresa faz grande aposta nas vendas de produtos compatíveis com a tecnologia, liderados pelos televisores.

A LG, segunda maior fabricante de televisores do mundo, prevê vendas globais de notebooks 3D crescendo cinco vezes no próximo ano, para 1,1 milhão de unidades, saltando a 13,8 milhões em 2015.

“Com a disponibilidade de mais conteúdo 3D, os consumidores estão aproveitando uma nova experiência e acreditamos que isso vai puxar o crescimento do mercado de computadores 3D”, disse Harrison Park, diretor de comunicação da área de PCs a jornalistas.

O interesse em 3D tem crescido mais rapidamente parcialmente por causa do filme “Avatar”, lançado no final de 2009, que sozinho foi capaz de aumentar a percepção do consumidor norte-americano da tecnologia de 40 para 60 por cento.

A LG lançou nesta segunda-feira três modelos de notebooks 3D, com preços entre 1,6 milhão de wons (1.331 dólares) e 1,9 milhão, valores cerca de 20 por cento acima dos produtos convencionais 2D.

A companhia sul-coreana afirmou este ano que pretende vender 1 milhão de televisores 3D este ano.

