LG quer superar Samsung em 2013 - Link - Estadão

Investimento recorde de US$ 18,8 bilhões é tentativa de alcançar os maiores rivais

FOTO: REUTERS/Lee Jae-Won

SEUL - O Grupo LG, quarto maior conglomerado da Coreia do Sul, anunciou no domingo, 6, que planeja elevar os investimentos para o recorde de 20 trilhões de wons (US$ 18,8 bilhões) neste ano, buscando superar rivais como a Samsung Electronics.

O grupo formado por cerca de 40 subsidiárias, incluindo a gigante de tecnologia LG Electronics, vai destinar 14 trilhões de wons a fábricas, enquanto os 6 trilhões restantes serão voltados a pesquisa e desenvolvimento.

O montante representa um aumento de 19,1% em relação ao aporte de 16,8 trilhões de wons feito no ano passado, informou a companhia em comunicado.

Do total destinado a fábricas, 13,4 trilhões de wons serão investidos no negócio de eletrônicos, principalmente para desenvolver unidades para fabricação de telas LCD e OLED, além de linhas mais avançadas para smartphones e TVs. O restante irá para os setores químico e de telecomunicações.

/Reuters