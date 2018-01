LG quer trazer Nexus 4 do Google para o Brasil - Link - Estadão

Empresa afirmou que existem ‘conversas próximas’ com o Google para comercializar o produto no País

Nexus 4 FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O smartphone do Google, Nexus 4, pode chegar ao Brasil esse ano por meio da LG. A informação foi dada à imprensa durante o evento LG Digital Experience, realizado nesta quarta-feira, 6, em São Paulo

O produto é resultado de uma parceria entre o site de buscas e a LG. Foi lançado nos EUA em novembro do ano passado e teve a primeira remessa esgotada em uma hora.

Representantes da LG disseram que existem “conversas muito próximas” com o Google para trazer o smartphone para o Brasil. Não há informação sobre previsão de lançamento nem preço.

O Nexus 4 tem processador de quatro núcleos, tela de 4,7 polegadas (mesmo tamanho do Samsung Galaxy S3), câmera de 8 megapixels (MP) e carregador sem fio. Ele vem com sistema operacional Android 4.2.2.

Com relação à conectividade, o Nexus 4 traz a tecnologia NFC, usada para pagamentos com carteira virtual. Uma desavantagem do celular é que ele não é compatível com redes 4G

Smartphone Optimus G, da LG

No mesmo evento, a LG apresentou um novo modelo de sua linha Optimus, o Optimus G. Será o topo de linha da série, que já tem no Brasil os aparelhos L3, L5, L7 e L9. As configurações do Optimus G são parecidas com as do Nexus 4: tela de 4,7 polegadas, processador quad-core e sistema Android 4.1. O aparelho, porém, leva vantagem sobre o celular do Google em dois quesitos: acessa redes 4G e vem com câmera de 13 MP.

A LG mostrou também novidades na área de televisores, apresentando vários modelos para 2013. Um dos destaques foi o primeiro modelo de TV com tela OLED, LED orgânico que permite maior contraste e telas mais finas.

TV com tela OLED da LG

Outra novidade que chamou a atenção foi a TV UltraHD com tela de 84 polegadas. A resolução Ultra HD (4K) promete quatro vezes mais nitidez que as telas de Full HD. O aparelho já está disponível no varejo pela bagatela de R$ 45 mil.

Para o mercado de negócios (B2B), a empresa apresentou no evento um monitor de touch de 84 polegadas, que possibilita tocar a tela em cinco pontos simultâneos.

A empresa também aproveitou o LG Digital Experience para mostrar dois novos ultrabooks e o tablet H160. No total, foram 375 produtos apresentados no evento.