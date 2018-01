LG se torna 3ª maior fabricante de celulares - Link - Estadão

Fabricante ficou atrás apenas de Apple e Samsung; smartphone Optimus G Pro recebeu atualizações de software nesta quinta

SEUL – A LG passou a ser a terceira maior fabricante de smartphones no mundo, atrás de Apple e Samsung, pela primeira vez em um mercado de US$ 223 bilhões, mostraram dados da indústria, após vendas sólidas de modelos mais sofisticados ajudarem a empresa a conquistar consumidores.

Smartphone Optimus G, da LG. FOTO: Divulgação

A LG aumentou sua participação no mercado de smartphones para 3,2% em vendas no quarto trimestre, subindo para o terceiro lugar pela primeira vez, enquanto a rival HTC caiu para quarto, segundo dados da empresa de pesquisas Strategy Analytics.

A Samsung e a Apple têm combinados 71,4% do mercado, sendo o restante dividido entre companhias como LG, HTC, Sony e BlackBerry, conforme a pesquisa.

A LG está apostando em modelos mais sofisticados que contam com hardwares poderosos e conexões rápidas de 4G que irão ajudar a reconstruir a prejudicada imagem de qualidade de seus aparelhos e aumentar sua fatia também no segmento de aparelhos de menor valor.

A companhia sul-coreana anunciou nesta quinta-feira atualizações de software para seu principal modelo Optimus G Pro, que permitirá acesso a funções que a Samsung apontou como os principais atrativos de venda de seu próximo Galaxy S4.

As funções que a LG está acrescentando incluem tecnologia de detecção de movimento que aciona ou interrompe vídeos, conforme alguém olha para a tela ou tira fotos.

