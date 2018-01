LG vai lançar tablet no Brasil ainda neste ano - Link - Estadão

Por Alexandre Mello, do Radar Tecnológico

A LG apresentou nesta quarta-feira, 2, a linha de produtos que deve chegar ao mercado brasileiro durante todo o decorrer do ano. Segundo o gerente geral de marketing da empresa, Humberto de Biase, a LG terá 600 modelos, contra 120 lançados no ano passado.

Entre os principais equipamentos mostrados tiveram destaque o Optimus Pad (tablet), o smartphone Optimus 3D e a TV Cinema 3D, que não requer óculos com carregador.

Optimus Pad. O tablet 3D da LG não tem uma data de lançamento específica, mas deve chegar ainda neste ano. A afirmação é do gerente de Mobile Communications da LG, Rodrigo Ayres.

O executivo não especificou se o modelo terá duas versões – uma com 3G e Wi-Fi e outra somente Wi-fi — como ocorre com o iPad, mas informou que as negociações estão sendo realizadas com diferentes mercados, desde operadoras a lojas de eletrônicos.

Para Ayres, há espaço tanto para o produto como netbooks — que são tratadas como outra área dentro da LG. O modelo conta com tela de 8,9” e não deve ter outros tamanhos, segundo o executivo. “Por ser widescreen, acreditamos que tem mais usabilidade que um polegada a mais”.

TV Cinema 3D. A LG anunciou três modelos da linha Cinema 3D: de 32”, 42” e 47”. O lançamento está previsto para Maio e não há preço definido. O diferencial é a tecnologia FPR (Film Patterned Retarder) que elimina a necessidade dos óculos com recarregador.

A explicação é um pouco mais complexa mas, basicamente, o televisor realiza antecipadamente o sincronismo das imagens do lado direito e esquerdo. Com isso, os óculos necessitam apenas de filtros, iguais aos modelos fornecidos no cinema.

Nas TVs convencionais, a imagem 3D era enviada e o sincronismo era realizado depois, pelas telas de cristal líquido nas lentes dos óculos (que “abrem e fecham” dos dois lados) para criar a mesma sensação. Por exigir essa ação, era necessária uma bateria.

As vantagens da nova tecnologia foram elencadas pelo professor da Escola Politécnica (USP), Marcelo Zuffo.

“A tecnologia FPR elimina as imagens cintilantes, que davam dor de cabeça em algumas pessoas; aumentam brilho e cor, já que não é mais necessário passar por óculos com cristal líquido; geram mais conforto; eliminam os fantasmas ou borrões ao fundo; e trazem mais velocidade, chegando a 240 quadros por segundo, bem próximo ao limite de percepção humana, que é de 300 quadros por segundo”, disse Zuffo.

“Para ter ideia, a velocidade é de aproximadamente 60 quadros por segundo no sistema atual”, comparou.

Optimus 3D. Destaque entre os smartphones, o Optimus 3D é o primeiro smartphone com imagem Full HD 3D. Seu lançamento também está previsto para este ano, mas não há um preço definido.

A principal vantagem do aparelho é sua visualização 3D, que não requer óculos especiais – tanto o Optimus Pad como os televisores da LG ainda exigem uso dos óculos. Outros destaques são a conexão HDMI e o processador dual core, também presentes no aparelho.