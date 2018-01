Liberdade; ainda que virtual - Link - Estadão

Museu usa o Google Maps e a internet para misturar o real ao virtual e criticar a prisão de Guantánamo

Por Diogo Antonio Rodriguez

SÃO PAULO – Barack Obama prometeu em sua campanha presidencial de 2008 e cumpriu: fechou a prisão de Guantánamo em 22 de janeiro de 2010. Desativado desde então, o prédio substituiu os antigos moradores de uniforme laranja pelas obras do Guantánamo Bay Museum of Art and History (Museu de Arte e História de Guantánamo), inaugurado em agosto deste ano.

Parece estranha a história? O Google Maps confirma a localização do espaço. Ainda em dúvida? Visite o site oficial e veja que o horário de funcionamento é das 8h às 20h de terça a sexta, 10h às 20h no sábado e 10h às 18h no domingo. Segunda-feira é o único dia em que o público não pode ver as sete exposições atualmente em cartaz.

O museu existe, mas só na internet. É uma intervenção artística criada pelo artista americano Ian Alan Paul, 27, a partir da indagação: “o que teria que acontecer no mundo para que Guantánamo não existisse? E o que tomaria seu lugar?”

Subversão online. A resposta a essa pergunta é o museu, que com o site e uma marcação no Google Maps, adquirem ar de realidade. “O conceito original era o de que quando as pessoas buscassem a prisão, elas achariam o museu, uma subversão muito sutil”, disse ele ao Link.

Entre a provocação e o ativismo político, o site pode confundir um internauta desavisado. Além dos horários do museu, ainda há seções como “Planeje sua visita” e “Torne-se membro”. Isso não preocupa a Paul: “Acho que o projeto fornece dicas suficientes e ninguém cometerá esse engano [tentar visitar o museu]”.

Mesmo virtual, a ideia conquistou sete artistas (dos EUA e Itália), quatro escritores (entre eles a filósofa Judith Butler) e mais exposições são planejadas para os próximos meses. Em comum, o incômodo que a existência de um local onde pessoas são mantidas presas sem direito a julgamento e as promessas de que um dia iria ser fechado.

“Para mim e os muitos que trabalharam no projeto, Guantánamo se tornou uma questão interessante porque sentimos que ela ocupa uma intersecção paradoxal – parecia impossível fechar a prisão, ao mesmo tempo em que parecia completamente possível”, diz o artista.

Museu de verdade. Todas as obras fazem algum comentário sobre Guantánamo ou sobre a questão dos direitos humanos que a prisão implica. Adam Harms criou um vídeo-performance no qual três mulheres cantam (em versão karaokê), as músicas usadas pelos soldados americanos para torturar presos. A obra All The People On Google Earth, de Jenny Odell, traz imagens de prisioneiros americanos capturadas pelo aplicativo em que nada mais aparece, só as pessoas.

No Centro de Estudos Críticos, textos de ativistas, professores e pensadores analisam os aspectos legais e sociais do penitenciária.

Ian Alan Paul talvez não possa usar de fato o espaço físico de Guantánamo, hoje ocupada por 159 pessoas, mas quer que o museu chegue à realidade: “nós esperamos incluir outros artistas e escritores no futuro e também teremos um programa de residência no ano que vem. Agora estamos no processo de planejar ‘exposições-satélite’ e palestras públicas em espaços físicos reais como continunação da intervenção”.

Assim que tomou posse, em 22 de janeiro de 2009, Obama assinou uma ordem determinando o fechamento de Guantánamo em até um ano. Em campanha pela reeleição, o presidente não toca mais no assunto. Mas o Guantánamo Bay Museu of Art and History permite um breve vislumbre no futuro que poderia ter sido.