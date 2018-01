Líbia desconectada; novamente - Link - Estadão

Em 18 de fevereiro, Muamar Kadafi decidiu seguir a última moda ditatorial, inaugurada pelo governo egípcio pouco tempo antes, e simplesmente desligar a internet na Líbia para tentar bloquear a comunicação entre aqueles que protestavam contra o seu regime. Desde então, o acesso à internet foi reestabelecido e tem sido provavelmente a arma mais importante dos manifestantes, que organizar protestos e marchas através do Facebook, Twitter e outros serviços sociais.

A situação parecia normalizado quando hoje, dia 4 de março, a rede foi cortada novamente. Segundo um relatório da consultoria Rensys, a web está completamente inacessível na Líbia. “Depois de uma semana calma, recebemos vários relatos que líbios em Tripoli ficaram subitamente sem internet. Todos os sites líbios que testamos (todos aqueles que são hospedados no próprio país e não em outro) estão inacessíveis. Na última noite, no entanto, suspeitamos que alguém desligou a internet novamente”, disse a organização, de acordo com o Read Write Web.

A publicação ainda tentou confirmar a informação através de um site do Google, o Transparency Report, que de fato mostra que não há internet por lá: