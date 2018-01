Ligações pelo WhatsApp passam a funcionar no Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – O WhatsApp já vinha testando o recurso de chamadas de voz dentro do aplicativo enviando convites a alguns usuários, agora o acesso ao recurso se popularizou inclusive no Brasil. Ele permite que se faça ligações a outros contatos por voz por IP (VoIP), o mesmo sistema usado pelo Skype, por exemplo.

O recurso, que funciona, por enquanto, apenas em celulares Android, aparece apenas para usuários que estejam com o WhatsApp atualizado na versão 2.11.552 ou superior (para ver sua versão vá em Configurações -> Ajuda -> Sobre).

Para não cair em golpes que já correm por aí (veja abaixo), o aconselhável é baixar a última versão diretamente do site do WhatsApp(atualmente na versão 2.11.560). O usuário deve então passar o arquivo Whatsapp.apk para o dispositivo e executá-lo diretamente do aparelho.

Adorei a qualidade da ligação do whatsapp — Rodrigo Rodriguês (@drigooh) 11 março 2015

Esses convites pra ligação no whatsapp me lembra do orkut quando eram 3 convites por pessoa. Só convidava os brother. — mau caráter. (@maucaratismo) 11 março 2015

Após instalar a versão atualizada (é preciso também liberar a instalação de apps de fontes desconhecidas em > Configurações > Segurança > Fontes Desconhecidas), é preciso reiniciar o aparelho e receber uma ligação de um usuário que já tenha o recurso funcionando.

Concluída a ligação, a interface principal do aplicativo muda e passar a listar três colunas: Ligações (com contatos que já realizaram ligações com o usuário), Conversas (com as trocas de mensagens em texto) e Contatos.

Como outros serviços, a realização das chamadas depende de uso de dados. Como se trata de um tipo de prática muito “pesada” em termos de dados, o mais recomendável é deixar para fazer as chamadas quando estiver conectado a um ponto Wi-Fi.

Golpe

A espera por um convite foi o necessário para que um golpe começasse a correr pela internet.

De acordo com a empresa de segurança Panda Security, uma mensagem que promete desbloquear a função de chamadas por voz se espalhou com um link que direciona o usuário para o site “whatsappcalling”. Ali, o usuário é convidado a passar o convite a 10 usuários e responder uma pesquisa online (que gera recursos ao site).

Apple

Em janeiro, o WhatsApp liberou a troca de mensagens através de navegadores em computadores desktop através do WhatsApp Web. Até hoje, o recurso não foi liberado para usuários de aparelhos iOS.

Na ocasião, a empresa justificou que o sistema operacional da Apple não tinha acesso ao WhatsApp Web por ele não ter “background multi-tasking” e uma tecnologia “push” apropriada. Não informações sobre quando e se os recursos Web e o de ligações estarão disponíveis para usuários do aplicativo em iPhones.

Pelo Twitter, o criador do WhatsApp comemorou o fato de o aplicativo para Android ter superado a marca de 1 bilhão. “Aliás, nossa equipe para Android são de cinco pessoas. Time pequeno, grande impacto”, disse Jan Koum.