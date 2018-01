Ligações via Gmail no Brasil - Link - Estadão

Serviço similar ao Skype poderá ser usado em mais de 150 países, em 38 línguas diferentes

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta terça-feira que o seu serviço de ligações para telefones fixos e celulares através do Gmail foi liberado para ser usado no Brasil e em mais de 150 países, em 38 línguas diferentes. O serviço já estava no ar para usuários dos Estados Unidos desde o ano passado. O serviço será liberado aos poucos e poderá ser usado por quem tem o plug-in de bate-papo em voz e vídeo do Google.

Ainda pouco divulgada, a ferramenta é uma tentativa do Google de criar resistência ao popular Skype, que agora pertence à rival Microsoft. Além de ligações gratuitas de Gmail para Gmail, é possível ligar para telefones comuns ao comprar créditos. Ligações nacionais ficam entre US$ 0,03 e para celulares US$ 0,15 o minuto.