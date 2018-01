Lily Allen vs. P2P - Link - Estadão

A cantora inglesa Lily Allen, que se apresenta no Brasil esta semana, declarou em um post em seu blog nesta segunda-feira (14), ser contra o download ilegal de músicas pela internet – justo ela uma artista revelada através da rede. O texto foi uma reação a uma matéria publicada na semana passada no jornal britânico Times, em que integrantes de bandas como Radiohead, Pink Floyd e Blur (reunidos sob a sigla Featured Artists Coalition) declararam-se contra o projeto de lei que vista instaurar, no Reino Unido, um processo semelhante ao que Nicolas Sarkozy queria apresentar na França, em que aquele que baixa música ilegalmente pela internet poderia ser desconectado da rede caso reincidisse no caso. Eis um trecho do post de Lily:

“(Nick) Mason (do Pink Floyd), (Ed) O’Brien (do Radiohead) e a Featured Artists Coalition dizem que trocar arquivos pela internet ‘é como samplear, como gravar uma fita da coleção de um amigo seu’, mas essas mixtapes e gravações feitas do rádio são bem diferentes do compartilhamento de arquivos que acontece hoje. Fitas gravadas em casa tinham uma qualidade ridícula – você ia comprar o disco, porque você gostava de uma faixa e queria ouvi-la sem ter um locutor falando por cima do final da música. No mundo digital, faixas pirateadas são tão boas quanto as compradas, por isso não há motivo para procurar por melhor qualidade. A Featured Artist Collation também diz que a troca de arquivos online é legal porque ‘é uma forma de uma nova geração de fãs nos conhecer’. Isso é ótimo se você é um artista estabelecido no fim de sua carreira com um monte de discos para atrair um novo público, mas artistas que estão começando não têm esse luxo. Basicamente, o que os artistas da FAC dizem é que ‘nós estamos bem, já nos demos bem, podem trocar MP3′, o que é injusto com artistas novos tentando entrar no mercado.

(…)

Falando assim, parece que eu estou ficando do lado dos donos das gravadoras. Não estou. Eles foram ingênuos e complacentes com a nova tecnologia – e gastaram todo o dinheiro que ganharam com seus gordos salários e não com desenvolvimento da indústria. Mas à medida em que eles perdem muito dinheiro para a pirataria, eles não vão cortar os próprios salários – eles param de investir em direção artística. Corte de verba resultam numa direção artística que não pode arriscar e só pode contratar artistas que eles sabem que irão funcionar. (…)

Eu não acho que isso torne tudo perfeito. É estúpido o fato de que adolescentes não podem comprar nada na internet, forçando-os a roubar o cartão de crédito da mãe ou baixar discos de graça. É sobre isso que os donos de gravadoras, artistas, provedores de acesso à internet e o governo deveriam estar discutindo”.