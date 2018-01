Limewire encerra atividades no fim do ano - Link - Estadão

O Limewire — um dos principais meios de compartilhamento gratuito de músicas, filmes e programas de TV na internet — revelou que vai encerrar suas atividades até o fim do ano, com o fechamento do escritório da empresa em Nova York.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em outubro, um juiz federal americano garantiu a requisição da indústria musical de fechar o serviço de compartilhamento de arquivos Limewire, julgado culpado de infração de copyright.

“Como resultado de nossa atual situação legal, não nos resta outra opção que não finalizar as operações da Limewire store”, informava a nota divulgada pela empresa na sexta-feira, 3. “Apesar de nossa dedicação e esforço, 31 de dezembro de 2010 marcará o dia em que a Limewire Store fechou suas portas virtuais.”

A empresa ainda afirma que os planos de oferecer um serviço legal de distribuição de música também foram cancelados.

Fundada no ano 2000 por Mark Gorton, o Limewire tornou-se alvo das gravadoras por ser usado por milhões de fãs para busca e download de canções. /REUTERS