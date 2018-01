Line também permitirá ligações de voz em app - Link - Estadão

SÃO PAULO - Um dia depois de o WhatsApp anunciar a introdução de chamadas de voz, o aplicativo Line comunicou à imprensa que oferecerá um serviço do tipo.

A empresa criadora do Line promete chamadas nos moldes do Skype, com opções de planos pré-pagos e por 30 dias.

O serviço do Line permitirá ligar para usuários em números fixos e de celular. Estará disponível a partir de março nos Estados Unidos, Japão, México, Espanha, Tailândia e Filipinas.

Para o Japão, os planos deve custar cerca de US$ 0,06 o minuto no plano de 30 dias, com limite total de 60 minutos. Já o pré-pago, sairá por aproximadamente US$ 0,13 por minuto para celulares e por volta de US$ 0,03 por minuto para fixos.

Assim como o WhatsApp, o Line já permite a troca de mensagens de voz, além das mensagens escritas.