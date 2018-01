Link agora no rádio - Link - Estadão

A partir desta segunda, Alexandre Matias, o editor do ‘Link’, vai pilotar quadro dentro do programa Direto da Redação, que começa às 14h30

SÃO PAULO – Segunda-feira é dia de Link também na rádio Estadão ESPN. O editor do caderno, Alexandre Matias, que já participa de segunda a sexta-feira da primeira edição do programa Estadão no Ar, sempre às 9h30, agora pilota um quadro dentro do programa Direto da Redação, que começa às 14h30. A versão radiofônica do caderno de tecnologia e cultura digital do jornal aprofundará alguns temas abordados tanto na edição impressa quanto na versão online.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“A ideia é ‘descompactar’ e ir mais a fundo nas notícias que já apresento nos boletins diários”, explica Matias. “Na parte da manhã, são cinco minutos para comentar as notícias do mundo digital, que não são poucas. Se por um lado isso torna a discussão sobre essas notícias mais ágil, por outro elas poderiam ser mais dissecadas e discutidas.”

O programa também trará entrevistas e análises, além de abrir espaço para ouvintes tirarem dúvidas sobre o universo digital, tanto em relação às notícias quanto ao uso de aparelhos, serviços online e redes sociais.

O programa pode ser ouvido no rádio (92,9 FM) e no site da estação.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 14/05/2012