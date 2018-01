Link ao vivo no anúncio da Apple - Link - Estadão

Antes de tudo

“Se tudo acontecer como o previsto, em 6 minutos, o show começa. Nem a assessoria de imprensa da Apple sabe o que vai acontecer. Antes de tudo começar, silêncio e apreensão. A pergunta que paira é:

Será que Jobs virá? Enquanto isso, toca Rolling Stones, “It’s only rock and roll”…”

Steve Jobs

“Jobs aparece. Com a voz embargada, ele disse que foi graças a um transplante de fígado que ele está no palco. Mais de dois minutos de ovação, contados no relógio, todos em pé. Jobs está muito magro, mas fala com a mesma eloquência”

iPhone

“Update 3.1 do iPhone, grátis para usuários do aparelho e iPod Touch. Nova loja de ringtones, cada um por US$ 1,29. Um novo recurso analisa a biblioteca de programas do usuário e recomenda o que há de interessante para o usuário. Há 1,8 bilhões de aplicações na App Store. Agora é possível organizar os aplicativos no iphone, adicionando ou retirando de acordo com a necessidade. Os menus de aplicativos do iPhone ficaram muito mais simples de modificar. Com dois cliques, adiciona-se uma aplicação.”

iTunes

“Novo design do iTunes 9, com o mesmo recurso Genius, usado para programas, para organizar playlists. O sistema usa uma base de 54 bilhões de músicas para fazer mixes infinitos de toda a biblioteca. Hoje, há cem milhões de contas registradas pagantes no sistema. Todo o conteúdo comprado pode ser compartilhado com até 5 pcs da mesma casa. Toda a biblioteca dos 5 macs fica acessível pelos outros. Há páginas temáticas para artistas e filmes. E tem o iTunes LP: antigos LPs ganha letras, cronologia, vídeos e fotos. É o resgate dos antigos álbuns, cheios de conteúdo. Muito bacana o recurso, as músicas têm letra, fotos adicionais. O conteúdo é muito caprichado. Tem até vídeos inéditos. São como extras de um DVD, mas para música. Pode ser uma fronteira que finalmente o digital rompeu, o sentimento de possuir um LP. Tem até LP da Norah JonesFilmes também ganharão extras. Agora estão mostrando os extras de Wall-E. Quem precisa de DVD com extras assim?”

HomeShare

“O anúncio teve uma demonstração do HomeShare. A bilioteca de outro Mac foi acessada remotamente. Tudo por streaming.E o conteúdo pode ser baixado para dentro do iPod ou iPhone. Esse compartilhamento legal de arquivos é um salto evolutivo. Em vez de punir quem paga, a Apple recompensa.Músicas agora podem ser dadas de presente e compartilhadas como info no Facebook ou no Twitter”

iPod

“Em primeiro lugar, aos números: 73% dos tocadores de mídia do mercado americano são iPods. Eles ainda zoaram a Microsoft, que tem 1,1%. O iPod Touch é o mais vendido de todos: 20 milhões de unidades. Eles estão batendo forte na tecla do Genius, que ajuda a escolher músicas e a mixa. E falaram que o iPod é um excelente computador móvel. A Apple também destacou as capacidades de jogo do iPod Touch. O argumento: games para PSP e DS são caros. Para o iPod, não.

Se a Nintendo bobear, realmente pode perder o trono dos portáteis para a Apple. A Sony parece que acordou com o PSP. Só falta a Nintendo.E a Apple está de olho nesse mercado. São mais de 21 mil títulos de entretenimento à venda. O Ipod Touch 8GB custará US$ 199. O 16 GB sai de linha. Agora, o 32 GB custa US$ 299 e o de 64 GB, US$ 399. O iPod Classic passa para 160 GB. O iPod Shuffle agora tem novas cores. US$ 59, 2 GB, US$ 79 4 GB. A edição especial, de aço inox, sai por US$ 99. Câmera de vídeo integrada aos novos iPods Nano, 8 GB de capacidade; 30 quadros por segundo, áudio integrado e exportação direta para YouTube dos vídeos capturados; além de rádio FM, pedômetro e gravação de áudio. 2,2 polegadas de tela. Colorido. Jobs faz questão de enfatizar que os iPods são verdes e recicláveis”

No fim

“E com Norah Jones ao vivo, o evento da Apple acaba. Nada de Beatles e nada de Tablet.”