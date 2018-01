'Link' em 3D nesta segunda-feira - Link - Estadão

Na segunda-feira, 28, o Link chega aos leitores do Estado com uma edição especial 3D.

Junto do caderno, o jornal trará óculos encartados para ver as imagens das reportagens. Todas elas, além dos anúncios em todos os caderno do Estado, passaram por tratamento especial para reproduzir o efeito. Uma iniciativa parecida já havia sido feita em 1999, quando os anúncios do jornal circularam com um tratamento de imagem semelhante, mas é a primeira vez que o Estado utiliza o recurso em reportagens, em imagens e infográficos.

A onda do 3D, que já teve muitas fases no cinema e na fotografia, voltou à cena nos últimos três anos com o lançamento de filmes e animações 3D e com surgimento de televisores que reproduzem imagens em três dimensões, além de games para computador que começam a usar o efeito.

Mas a edição especial do Link desta segunda vai além disso, e mostra como a tecnologia pode transformar até a maneira que reconstruímos o passado e que projetamos futuro da humanidade.