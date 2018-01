'Link' estreia no Instagram - Link - Estadão

Siga o @linkestadao e acompanhe a WWDC 2012 ao vivo, direto de São Francisco

SÃO PAULO – Nesta segunda-feira, 11, o Link estreia sua conta no Instagram. Agora, além de nos acompanhar no blog, Facebook, Twitter, Google+ e Tumblr, você também poderá nos seguir no aplicativo, no qual serão compartilhadas imagens relacionadas ao mundo da tecnologia, além da cobertura de eventos do meio digital.

Assim, começamos direto de São Francisco, na WWDC 2012, na conferência para desenvolvedores da Apple, que mostrará os próximos passos da companhia. Siga o @linkestadao para acompanhar nossa cobertura ao vivo.