Link na Campus Party - Link - Estadão

A arena da Campus Party receberá milhares de participantes pela quarta vez. FOTO: JOSÉ PATRÍCIO/AE – 25/01/2010

Durante esta e a próxima semana, o Link passa a fazer a cobertura da Campus Party 2011 em um blog especial que estreia nesta quinta, 13, com o endereço http://blogs.estadao.com.br/campus-party/. O encontro de milhares de jovens e personalidades da cultura digital ocorre entre os dias 17 e 23 no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

No blog, você acompanha a cobertura completa do Link sobre a quarta edição da Campus Party, com destaque para a presença do político norte-americano Al Gore, do cofundador da Apple Steve Wozniak, do criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, do editor da Wired UK, Ben Hammersley, e da ex-candidata à presidência Marina Silva (PV).

Entre muitas palestras, workshops e disputas de games e modding, além de eventos paralelos, a Campus Party estará o tempo todo no Link esta semana no blog, no site e nas edições impressas do Estado e do Jornal da Tarde. Também é possível acompanhar os destaques da Campus Party pelo Twitter (@link_estadao) e pelo Facebook (facebook.com/linkestadao) do Link.

