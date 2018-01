Link no Expo Y - Link - Estadão

Evento acontece no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo; editor do Link entrevista Carlos Merigo

SÃO PAULO – Começa nessa segunda-feira, 18, em São Paulo a Expo Y, “festival de negócios da geração Y”, nas palavras do criador do evento, Bob Wollheim, sócio da produtora SixPix.

A proposta é criar um ambiente que tenha elementos da web – ou seja, um espaço aberto e diversificado – para trocar ideias, aprender e fazer negócios. “É uma festa de negócios onde as pessoas vão discutir, aprender, ensinar, fazer networking”, explica Wollheim.

O Link foi escolhido para ser um dos curadores das discussões que acontecerão durante o evento. O editor do caderno, Alexandre Matias, discutirá a importância da opinião na cultura digital nos três dias com Bia Granja (segunda, 14hs), Tiago Doria (terça, 14hs) e Carlos Merigo (quarta, 19hs). “Nós trouxemos vocês porque queremos ter um monte de gente com visões diferentes”, diz Wollheim.

A Expo Y começa hoje e vai até quarta, 20, no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. A entrada é franca, mas os ingressos são limitados. É preciso se inscrever no site http://resultson.com.br.

