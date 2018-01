'Link' participa do Roda Viva da TV Cultura - Link - Estadão

'Link' participa do Roda Viva da TV Cultura

Às 16h20 desta sexta-feira a TV Cultura exibe ao vivo em seu site a gravação do programa Roda Viva da próxima segunda – que tem como entrevistado o presidente da Linux International, Jon “Maddog” Hall. O Link participa com a presença de seu colunista, o editor-chefe de conteúdos digitais do grupo O Estado de S. Paulo, Pedro Dória.

16/10/2009 | 16h15