Link sai do papel na Livraria Cultura - Link - Estadão

Que o mundo digital está mudando todos os aspectos da sociedade, isso não é novidade. O Link discute essas transformações todas as segundas-feiras na edição impressa e diariamente na versão online. A novidade é que a partir da semana que vem O Estado de S. Paulo e a Livraria Cultura iniciam uma série de debates pautada pelos suplementos do jornal – e o primeiro é o Link.

Os três primeiros debates da série Encontros Estadão & Cultura ocorrem na semana que vem, dos dias 12 ao 14, na loja do Conjunto Nacional. Os temas são familiares aos leitores do caderno. A primeira mesa será na quarta (12). O tema discutido é a participação política dos cidadãos a partir do uso da internet, com mediação do editor-chefe de conteúdo digital do Grupo Estado Pedro Doria. Participam Rodrigo Bandeira, do site Cidade Democrática, e Pedro Markun, analista de mídias sociais.

Na quinta (13), o assunto é empreendedorismo e tecnologia. A mesa mediada pelo repórter do caderno de Economia do jornal Renato Cruz terá a participação do presidente do Buscapé Romero Rodrigues, do pioneiro da internet brasileira Aleksandar Mandic, do gestor de fundos da Rio Bravo, Marcelo Romeiro, e do presidente da HotWords, Gustavo Morale.

Na sexta (14) o tema é o impacto do Kindle e do iPad no mundo dos livros e contará com a presença de Flávio Moura, diretor de programação da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e de Samuel Titan, do Instituto Moreira Salles. A mediação fica por conta do editor do Link, Alexandre Matias.

“Temos grande satisfação em fomentar o debate sobre a cultura digital”, diz o editor-chefe de publicações do Estado de S. Paulo, Ilan Kow. “É um caminho natural que o Link, que já é porta-voz de várias dessas tendências, promova o encontro de pessoas com propostas muitas vezes antagônicas, mas sempre instigantes e inteligentes”.

Para Marília Verri, gerente de marketing e eventos da Livraria Cultura, o evento reafirma as propostas das empresas: “Produzir e levar conhecimento ao público, o que agora será ainda melhor com a junção de duas marcas tão fortes nessa área”.

Programação

Quarta-feira, dia 12: Política 2.0

Se a internet aproxima as pessoas, por que não aproximá-las para fazer política?

Participantes: Rodrigo Bandeira, Responsável pelo site Cidade Democrática, que funciona como uma plataforma para a discussão coletiva em torno de problemas da cidade e de suas soluções no âmbito local e regional, e Pedro Markum, analista de mídias sociais, ele também é um dos responsáveis pelo evento Transparência Hack Day, que convida programadores para propor soluções digitais para os governos.

Mediação: Pedro Doria

Quinta-feira, dia 13: Negócios

As dificuldades e as oportunidades que novos empreendedores podem ter em tecnologia

Participantes: Romero Rodrigues, presidente do Buscapé, Aleksandar Mandic, pioneiro da internet brasileira com 20 anos de mercado; Marcelo Romeiro, gestor de fundos da Rio Bravo, participa do conselho das empresas investidas dos fundos; e Gustavo Morale; presidente da HotWords, empresa especializada em mídia de massa segmentada na internet.

Mediação: Renato Cruz

Sexta-feira, dia 14: E-book

Os aparelhos mais falados do ano – iPad e Kindle – e a leitura em tempos digitais são os temas do último debate

Participantes: Flávio Moura, diretor de programação da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), é jornalista com passagem pelas redações do Jornal da Tarde, do jornal Valor Econômico e da revista Novos Estudos; e Samuel Titan, Coordenador executivo cultural do Instituto Moreira Salles, é tradutor e professor de literatura comparada na USP, além de membro da comissão editorial da revista Serrote.

Mediação: Alexandre Matias

Serviço

ENCONTROS ESTADÃO & CULTURA – De 12 a 14 de maio, sempre na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, nº 2073) a partir das 12h30