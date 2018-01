LinkedIn agrada mesmo anunciando prejuízo - Link - Estadão

SÃO PAULO – O LinkedIn, rede de serviços online focada na gestão de carreiras, emitiu sinais contraditórios ao mercado ao anunciar o seu resultado. Primeiro, inverteu a tendência e teve um prejuízo líquido de US$ 13,4 milhões no primeiro trimestre deste ano. Em igual período do ano passado, havia tido lucro de US$ 22,6 milhões.

Por outro lado, a receita veio acima do esperado. Ocorreu uma alta de 46% na mesma comparação, totalizando US$ 473,2 milhões. Por fim, o lucro ajustado por ação caiu para US$ 0,38 – o que causou uma surpresa positiva porque veio melhor do que a expectativa. O resultado agradou os investidores consultados pela Thomson Reuters, que esperavam uma receita de US$ 467 milhões e um lucro por ação, excluindo-se algumas despesas, de US$ 0,34.

Novos assinantes. A companhia informou que o prejuízo ocorreu por causa de aquisições e da alta no custo de expansão na China. A receita, por sua vez, aumentou à medida que cresceram as assinaturas de recrutadores e de pessoas físicas, mas também graças à venda de anúncios.

O LinkedIn foi fundado em 2003 e recentemente alcançou o marco de 300 milhões de usuários, quase um terço deles nos EUA. Ao contrário de outras redes sociais, que dependem quase exclusivamente de publicidade, a maior parte da receita da companhia vem de taxas pagas pelos próprios assinantes. / Dow Jones