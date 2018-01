LinkedIn compra empresa de cursos online - Link - Estadão

SÃO PAULO – O LinkedIn fechou um acordo para adquirir a empresa de cursos online Lynda.com, em uma transação avaliada em cerca de US$ 1,5 bilhão, envolvendo ações e dinheiro.

O site Lynda.com oferece cursos nas áreas de negócios, ensino e habilidades criativas para profissionais individuais, empresas, governo e organizações educacionais em várias línguas.

Com a integração das duas plataformas, usuários saberão quais capacidades são necessárias para os trabalhos disponíveis na cidade procurada, escreveu em um blog Ryan Roslansky, chefe de conteúdo do LinkedIn.

O LinkedIn disse que iria pagar pela aquisição cerca de 52% em dinheiro e cerca de 48% em ações.

O acordo vai impulsionar o negócio de contratação do LinkedIn, chamado Soluções de Talentos, que registrou um crescimento de receita de quase 50% em cada um dos últimos três trimestres, auxiliado por uma rápida expansão em mercados internacionais como a China.

Após o fechamento do negócio, previsto para esse trimestre, a maioria dos funcionários do site Lynda.com passarão a fazer parte do LinkedIn.

O site Lynda.com foi fundado em 1995 pelo casal Lynda Weinman e Bruce Heavin, proprietários de uma escola de artes digitais na Califórnia.

O negócio se expandiu e hoje conta com 500 empregados ao redor do mundo. Por meio do site é possível ter acesso a mais de 2 mil cursos em vídeo, pagos e gratuitos, e em línguas como inglês, alemão e espanhol. Em 2013, a empresa registrou uma receita de US$ 100 milhões.

O Lynda.com é considerado um pioneiro na área de educação online, atuando há bem mais tempo que nomes mais conhecidos na área como Coursera e Udacity.

Resultados

Em fevereiro, o LinkedIn divulgou bons resultados, ajudado por uma forte adesão de usuários do exterior.

“No quarto trimestre, mais de 75% dos novos membros vieram ao LinkedIn de fora dos Estados Unidos”, declarou à época o presidente da empresa, Jeff Weiner.

A empresa acrescentou no trimestre 3 mil novos clientes ao seu negócio de contratações, de acordo com o diretor financeiro Steve Sordello.

A receita da Soluções de Talentos saltou 41% para US$ 369,3 milhões no quarto trimestre de 2014, sendo responsável por 57% da receita da empresa.

A renda líquida da empresa caiu para US$ 3,1 milhões no mesmo período, ante US$ 3,8 milhões um ano antes. A receitasubiu de US$ 447,2 milhões para US$ 643,4 milhões.

No mês passado, a empresa lançou um aplicativo separado para o sistema operacional Android que permite a busca por vagas de emprego e a inscrição para disputá-las. Chamado Job Search, o aplicativo, já estava disponível para iPhones desde junho.

Segundo o Linkedin, a ideia é tornar a busca por novas oportunidades de trabalho um hábito fácil e tão banal que possa ser feito no tempo livre, no metrô ou mesmo durante um almoço.

Novo serviço

O Job Search usa a base de dados do Linkedin para oferecer suas vagas, que podem ser filtradas por cargo, cidade, setor da indústria ou nível executivo (diretor, senior, junior, etc).

É possível também gerar alertas sobre novas vagas dentro de buscas já realizadas, conferir quais possíveis empregadores já viram seu perfil ou ainda inserir lembretes sobre vagas que estão para expirar. O app cria ainda eixos que mostram vagas já visualizadas, oportunidades salvas pelo usuário e ainda as vagas que ele optou por disputar. / REUTERS