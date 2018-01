LinkedIn compra Pulse por US$ 90 milhões - Link - Estadão

Aplicativo foi criado por dois estudantes de Standford; 90% do valor da compra será pago em ações

SÃO PAULO - A rede social profissional LinkedIn anunciou a compra do leitor de notícias Pulse na quinta-feira, 11. A empresa vai pagar US$ 90 milhões pelo aplicativo, sendo 90% desse valor em ações.

O Pulse foi fundado por dois estudantes da Universidade de Standford, Akshay Kothari e Gupta Ankit. Atualmente, o app tem 20 milhões de usuários em mais de 190 países, e funciona nos sistemas operacionais iOS, da Apple, e Android, do Google.

No blog oficial do Pulse, os empreendedores falaram sobre o início do aplicativo, que foi criado para um trabalho de faculdade.

Já o LinkedIn afirmou que, com a aquisição, pretende trabalhar para criar novas maneiras de publicar, descobrir e compartilhar o conhecimento profissional dos usuários da rede social

