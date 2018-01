LinkedIn compra serviço de redes socias - Link - Estadão

Rede social corporativa acaba de comprar o Rapportive, extensão para o Gmail que agrega redes sociais, e deve expandir funcionalidades

SÃO PAULO – O Rapportive, ótima extensão para Gmail que mostra as redes sociais e os contatos das pessoas através do e-mail, foi comprado pelo LinkedIn. A transação foi confirmada por Rahul Vohra, criador da ferramenta, no blog oficial.

Agora, toda a equipe do Rapportive será absorvida pelo LinkedIn. A ferramenta, entretanto, continuará oferecendo links e informações sobre redes sociais.

Com a compra, o LinkedIn poderá investir em novas funcionalidades e integração a outras redes sociais. Através do e-mail, o Rapportive mostra todas as redes sociais em que uma pessoa está – tudo fica organizado: cidade, cargo e últimas atualizações nas redes sociais. A ferramenta é utilizada por 150 milhões de pesoas no mundo.

Segundo Vohra, o Rapportive quer fazer produtos que você ‘não tenha que se lembrar para utilizar’, e que sejam ‘parte intrínseca das ferramentas que você usa todos os dias’.