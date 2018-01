LinkedIn exibe bons resultados - Link - Estadão

O site de contatos profissionais exibiu bons números e surpreendeu Wall Street

Executivos do LinkedIn comemoram durante estreia da empresa na Bolsa. FOTO: Mark Lennihan (AP)

NOVA YORK/LOS ANGELES – O LinkedIn está apostando que sua receita em 2011 crescerá mais rápido que o esperado. O site de contatos profissionais acaba de dar a largada em sua tentativa de provar que pode cumprir a promessa de sua bem-sucedida oferta inicial de ações (IPO, em inglês).

O LinkedIn – usado por profissionais à procura de emprego, contatos e empresas que buscam pessoas qualificadas para preencher vagas – foi a primeira rede social proeminente dos Estados Unidos a ter seus papéis negociados publicamente.

O valor da ação da companhia mais que dobrou em relação ao preço do seu IPO no primeiro dia de negociações na Bolsa de Nova York, em maio, preparando o apetite de investidores para uma oferta pública de ações do Facebook.

Os primeiros resultados financeiros da companhia desde sua estreia na bolsa em maio são levados especialmente em conta por investidores. Eles podem dar pistas sobre uma possível valorização exagerada do papel – cujo valor estimado é de 30 vezes superior ao das vendas.

A ação da companhia ainda está sendo negociada a um preço muito acima dos US$ 45 do IPO, apesar de persistentes preocupações quanto a uma bolha nas empresas de internet, reminiscência da ocorrida no fim dos anos de 1990.

O LinkedIn previu receita no terceiro trimestre de US$ 121 milhões a US$ 125 milhões, acima da projeção média de analistas de US$ 111,8 milhões. E a companhia prevê receita de US$ 475 milhões a US$ 485 milhões em 2011, novamente acima da previsão de US$ 467,7 milhões.

A empresa afirmou que sua receita no segundo trimestre saltou 120%, para US$ 121 milhões, ultrapassando a previsão média do mercado de US$ 104,73 milhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido no segundo trimestre subiu ligeiramente de US$ 4,3 milhões há ano para US$ 4,5 milhões. Excluindo itens extraordinários, o LinkedIn lucrou US$ 0,04 por ação, superando previsões de perda de 0,03 dólar por ação.

/Jennifer Saba e Edwin Chan (Reuters)

