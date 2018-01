LinkedIn lança ferramenta de notícias - Link - Estadão

A rede social corporativa LinkedIn apresentou nesta quinta, 10, uma ferramenta de notícias para os profissionais. O LinkedIn Today seleciona notícias relevantes com base no que a rede do usuário compartilha. Cada usuário tem uma página com as ‘top stories’ compartilhadas por seus contatos. Será possível também ver as notícias mais relevantes não só na rede, mas também nas diferentes áreas de negócios.

A ferramenta faz parte de uma estratégia da empresa para organizar o fluxo de informações postado diariamente pelos quase 90 milhões de usuários do site pelo mundo. Durante a apresentação do produto, o CEO da empresa, Jeff Weiner, explicou que a rede social tem três objetivos principais: quer ser o perfil profissional, a fonte primária de conhecimentos e onipresente no local de trabalho.

Para isso, a ideia é conseguir agregar informações relevantes — como notícias, por exemplo — que interessam aos profissionais.

Também foram lançadas outras duas funcionalidades: o InMaps, que gera uma representação visual da sua rede, e Skills, que gerará gráficos de habilidades nas comunidades profissionais. Você procura por uma habilidade específica, por exemplo, e o LinkedIn mostra as pessoas que as tem e são líderes em suas áreas de atuação.