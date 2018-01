LinkedIn na bolsa - Link - Estadão

O CEO do LinkedIn, Jeff Weiner (centro), e o fundador da rede social profissional, Reid Hoffman (atrás, de perfil e usando óculos), na Bolsa de Valores de Nova York. FOTO: Mark Lennihan/AP

As ações da rede social LinkedIn mais do que dobraram de valor na estreia da companhia na Bolsa de Valores de Nova York, lembrando o frenesi criado pelas empresas de internet no mercado financeiro no final da década dos anos 1990.

Na maior estreia na bolsa de uma empresa de internet desde o Google em 2004, as ações da companhia fecharam o dia valendo US$ 94,25 cada, um aumento de 109,4% ante o preço da oferta pública inicial de US$ 45. Com isso, o valor de mercado da empresa ficou em US$ 8,9 bilhões, 36 vezes o valor da receita de US$ 243 milhões em 2010. As ações abriram o dia valendo US$ 83 e atingiram um pico de US$ 122,70 durante o dia de negociações.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O LinkedIn é a primeira grande rede social dos Estados Unidos a passar pelo teste público da abertura de capital e sinaliza o quão esfomeados estão os investidores pela web 2.0 formada por nomes como Facebook, Groupon, Twitter e Zynga.

A rede social para contatos profissionais levantou US$ 353,8 milhões com a oferta pública inicial (IPO, em inglês) realizado na quarta-feira, 18, no qual vendeu 8% da empresa, ou 7,84 milhões de ações.

O presidente-executivo da LinkedIn Corp, que administra a rede social, Jeff Weiner, afirmou durante a estreia dos papéis da empresa que está “muito otimista” com as perspectivas de longo prazo do site. Ele acrescentou que a nova safra de IPOs de empresas de Internet “é muito diferente” da ocorrida no final da década dos anos 1990.

O co-fundador do site e ex-executivo do serviço de pagamentos PayPal, Reid Hoffman, levantou cerca de US$ 5,2 milhões vendendo apenas 1% de suas ações no IPO. Weiner obteve o mesmo valor com o mesmo volume de papéis, que representaram cerca de 5% de sua participação na empresa.

/ REUTERS

* Atualizada Às 17h20.