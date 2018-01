LinkedIn no Brasil - Link - Estadão

O site LinkedIn planeja aumentar a participação no Brasil começando por uma mudança essencial. A rede social que reúne perfis de profissionais estreou na terça-feira, 13, uma versão em português, o quinto idioma do site, que também tem versão em inglês, alemão, francês e espanhol.

“Nunca fizemos nenhuma campanha no Brasil e, mesmo antes de ter versão em português, o País é um dos que mais crescem no LinkedIn”, afirmou Arvind Rajan, vice-presidente de operações internacionais do site, durante um evento online para a imprensa realizado na terça-feira. Segundo ele, o LinkedIn tem cerca de 1 milhão de membros brasileiros e 8 mil grupos de discussão. IBM, Petrobrás e Accenture são as empresas que mais têm funcionários brasileiros cadastrados no site.

A versão em português pode ser acessada pelo endereço http://br.linkedin.com, caso o site não reconheça imediatamente a região em que o usuário está. Quem já tem cadastro no site e quer mudar o idioma pode acessar http://www.linkedin.com/portugues para trocar o idioma, ou escolher a opção de idioma no fim da página.

Arvind Rajan ainda afirmou que é possível manter perfis em mais de um idioma. É uma opção para quem quer manter contato com profissionais no Brasil e no exterior ao mesmo tempo.