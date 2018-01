LinkedIn teve prejuízo no terceiro trimestre - Link - Estadão

Considerado bom indicador do mercado de internet, LinkedIn registrou prejuízo, mas elevou previsões para o fechado do ano

O LinkedIn, rede social para contatos profissionais, registrou prejuízo no terceiro trimestre, mas elevou suas previsões para o fechado do ano, após um aumento de 126% na receita do período.

A companhia, que abriu capital em maio, anunciou na noite de quinta-feira, 3, que espera apurar Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) anual entre US$ 83 milhões e US$ 85 milhões, e receita de US$ 508 milhões a US$ 512 milhões.

Anteriormente, a estimativa era de Ebitda ajustado no ano de US$ 65 milhões a US$ 70 milhões, e receita entre US$ 475 milhões e US$ 485 milhões.

No terceiro trimestre, a receita do LinkedIn ficou em US$ 1.39,5 milhões, superando a previsão do mercado, de US$ 127,6 milhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já o prejuízo foi de US$ 1,6 milhão, ou US$ 0,02 por ação, inferior à perda de US$ 4 milhões um ano antes.

O desempenho do LinkedIn é acompanhado pelo mercado como um indicador do desempenho de outras empresas de internet.

