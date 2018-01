Links importantes para recuperar seu pendrive - Link - Estadão

- Verifique se seu pendrive Kingston é original (você vai precisar da embalagem):

http://www.kingston.com/Brasil/verify/verifyflash.asp

- Download do h2testw, para descobrir o tamanho real do seu pendrive: http://www.baixaki.com.br/download/h2testw.htm

- Download do CheckUDisk, software para analisar o número de série do hardware do pendrive: http://www.pendriveapps.com/checkudisk-usb-flashdrive-information-tool/

- Bancos de dados de firmwares para pendrives: http://www.flashboot.ru/iflash.html