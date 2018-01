Linus Torvalds vem ao Brasil - Link - Estadão

Linus Torvalds, criador do sistema operacional Linux, vem ao Brasil no final de agosto. Ele participará da primeira edição da LinuxCon Brasil, que acontecerá em São Paulo nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

A conferência reunirá desenvolvedores, administradores de sistemas e executivos interessados no universo opensource do Linux. Já foram confirmadas as presenças de desenvolvedores conhecidos como Ted Ts’o e Ian Prat.

(foto: Wikimedia Commons)