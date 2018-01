LinuxCon começa nesta terça-feira - Link - Estadão

A LinuxCon é a maior conferência sobre Linux na Ásia e América do Norte, e aporta no Brasil pela primeira vez ainda esta semana, nos dias 31 de agosto e 1 de setembro. O evento conta com cinco espaços para palestras e discussões, que acontecem simultaneamente entre as 15h e as 18h.

O grande destaque nessa edição nacional da conferência é a presença de Linus Torvalds, criador do sistema operacional gratuito. Torvalds se apresenta no primeiro dia do evento, discutindo presente e futuro do Linux ao lado de Andrew Morton (mantenedor oficial do kernel Linux) e Jim Zemlin (diretor executivo da Linux Foundation).

Entre outros nomes de peso que estarão presentes na Linuxcon está Jane Silber, CEO da Canonical – empresa responsável por uma das mais populares distribuições de Linux, o Ubuntu.

Ao longo do evento, serão discutidos temas tão diversos quanto os benefícios da implementação de sistemas livres em hospitais, até automação e administração de data centers com Linux. A maioria das palestras tem desenvolvedores e administradores de sistema como público-alvo.

A conferência começa às 8h desta terça-feira, e acaba no dia seguinte, 1 de setembro, com os últimos painéis acontecendo às 18h. Os participantes precisam se registrar no site, mediante pagamento de taxa.