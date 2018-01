Lion incorpora traços do OS móvel - Link - Estadão

Além dos novos MacBooks, Steve Jobs reapresentou ao mundo a menina dos olhos de muitos maqueiros: o sistema operacional, que ganhou atualizações importantes e um novo nome.

O OS X, atualmente na versão 10.6 (Snow Leopard), ganhou funcionalidades importadas de seu irmão mais novo, o iOS (sistema que faz iPhones e iPods Touch funcionarem), e passa a se chamar Lion a partir do ano que vem. A versão 10.7 do sistema – que já se chamou Tigre, Pantera e Jaguar – será lançada no próximo verão americano (no meio do ano que vem).

Entre as principais funcionalidades do novo sistema estão a introdução do FaceTime, que permite ligações em vídeo entre celulares e notebooks Apple, e o suporte aos gestos multitoque, que já fazem parte do conjunto de hábitos de navegação de muitos usuários de iPhone, iPad e iPod Touch, e que agora podem ser reproduzidos no trackpad do computador.

Outros recursos aproximam ainda mais o novo OS X do sistema dos smartphones da empresa, como o suporte nativo a aplicativos em tela cheia e o Launchpad – que executa programas a partir de uma lista parecida com as telas de apps no iPhone.

O Lion ainda traz a nova loja da Apple, a Mac App Store, com diferentes softwares e alguns velhos conhecidos dos clientes da App Store do iPhone.

A suíte de aplicativos iLife também recebeu atualizações relevantes (leia abaixo), tornando ainda mais simples o processo de gravação no GarageBand, ou de criação de vídeos e galerias de foto no iMovie e iPhoto.

–

GARAGEBAND

Um dos mais populares softwares para gravação musical ganhou recursos para ajuste de ritmo e novos efeitos sonoros, além de um modo de treinamento

IMOVIE

Novos efeitos para edição de vídeo e 15 modelos de trailers, além de um mini-editor de áudio integrado

IPHOTO

Novos modelos para a criação de cartões e álbuns de fotos, além de integração com o Facebook

IWEB E IDVD

Ajudam a criar sites e gravar DVDs

MAC APP STORE

O Lion ganhou loja de aplicativos parecida com a do iPhone

—-

Leia mais:

• iPad com teclado

• ‘Link’ no papel – 25/10/2010