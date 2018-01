Lista dos políticos no Twitter - Link - Estadão

A lista abaixo é baseada nos nomes registrados no site Politweets e em uma árdua pesquisa do Link no próprio Twitter e em notícias na web que falam sobre perfis de políticos e órgãos públicos no site. A gente descartou os perfis que não continham textos relevantes que comprovassem a autoria ou aqueles que estavam abandonados, com poucas atualizações.

UPDATE: Também selecionamos os perfis indicados pelo usuário @twittespol

UPDATE 2: A lista continua crescendo. O Leandro, de Curitiba, acaba de sugerir mais de 20 nomes.

UPDATE 3: Mais 35 nomes adicionados, a partir de sugestões de leitores e pesquisas. Usei o Tweepz, um buscador muito bom para achar usuários do Twitter. Vale a dica. São mais 8 deputados federais, 8 deputados estaduais, 6 vereadores, 5 na categoria ‘OUTROS’, 3 prefeituras, 3 partidos, 3 do Ministério Público e 1 fake. Também inauguro a categoria ‘CURIOSOS’, que tem, por exemplo, um assessor de um vereador de São Sebastião (SP) que fica narrando a rotina na Câmara Municipal de um jeito bastante engraçado.

UPDATE 4: Outros 21 políticos na lista, enviados pelo @leocardozzo. Obrigado. Continuem colaborando.

UPDATE 5 – 6/8/09: Mais 21 nomes sugeridos por leitores do Link por e-mail e pelos comentários. São: 1 senador, 1 deputado federal, 3 deputados estaduais, 2 prefeitos, 1 prefeitura, 6 vereadores, 3 perfis de partidos, 2 fakes e 2 na categoria “Outros”. Os novos nomes estão em itálico . Apesar do termo fake (falso), alguns dos usuários responsáveis pelos perfis declaram abertamente que a página não é atualizada pelo político, mas foi criada em homenagem a ele/ela. Como não são oficiais, preferimos mantê-los nessa categoria. Uma novidade nessa atualização é o perfil do senador Cristovam Buarque. Ele deixou de ser atualizado por um eleitor-fã, que tinha a permissão do senador, e passou para o próprio político em um novo perfil @Sen_Cristovam.

UPDATE 6 – 7/9/09 – Dia da Independência: Mais 2 senadores, 16 deputados federais, 21 deputados estaduais, 41 vereadores, 1 governador, 4 prefeitos, 4 prefeituras, 2 partidos e 3 na categoria “outros”. Quatro nomes foram retirados porque seus perfis foram excluídos. Começamos a separar deputados e vereadores conforme seus Estados para facilitar a leitura. Com isso, deu para reparar que muitos Estados importantes não estão representados na nossa lista. Caso você conheça algum que não está listado, por favor contribua.

UPDATE 7 – 29/10/09: Mais 2 senadores, 121 deputadores federais, 8 deputados estaduais, 11 vereadores, 1 governador, 4 prefeitos, 7 prefeituras, 5 partidos e 4 na categoria “outros”. O número de deputados federais aumentou consideravelmente porque a Câmara fez uma lista oficial de deputados que têm Twitter. Acrescentamos a lista deles aos nomes que faltavam aqui. Esse também foi o motivo da demora para atualizarmos o post. Obrigado a todos que têm colaborado. Acompanhe os comentários para saber as indicações mais recentes enquanto juntamos novos nomes.

Para contribuir com outros nomes ou indicar reparos envie e-mail para filipeserrano @ estadao.com.br. Quem se habilitar, pode fazer um mashup também, que a gente publica.

Última atualização: 29/10/2009 às 05:08

LEGISLATIVO

● SENADORES (21)

- Aloizio Mercadante (PT-SP) – @mercadante

- Alvaro Dias (PSDB-PR) – @alvarofdias

- Cesar Borges (PR-BA) – @SenCesarBorges

- Cristovam Buarque (PDT-DF) – @Sen_Cristovam

- Delcidio Amaral (PT-MS) – @Delcidio

- Demóstenes Torres (DEM-GO) – @demostenes_go

- Fátima Cleide (PT-RO) – @SenadoraFatima

- Flavio Arns (PSDB-PR) – @FlavioArnsPR

- Flexa Ribeiro (PSDB-PA) – @flexaribeiro

- Garibaldi Filho (PMDB-RN) – @garibaldifilho

- Inácio Arruda (PCdoB-CE) – @inacioarruda

- João Pedro (PT-AM) – @joaopedrosenado

- José Agripino (DEM-RN) – @joseagripino

- Marconi Perillo (PSDB-GO) – @marconiperillo

- Marisa Serrano (PSDB-MS) – @Marisa_Serrano

- Paulo Paim (PT-RS) – @paulopaim

- Raimundo Colombo (DEM-SC) – @RaimundoColombo

- Rosalba Ciarlini (DEM-RN) – @RosalbaCiarlini

- Serys Slhessarenko (PT-MT) – @Serys

- Tasso Jereissati (PSDB-CE) – @TassoJer

- Valter Pereira (PMDB-MS) – @valter_pereira

● DEPUTADOS FEDERAIS (184)

Acre (AC) (1)

- Perpétua Almeida (PCdoB-AC) – @DepPerpetua

Alagoas (AL)

Amapá (AP) (2)

- Dalva Figueiredo (PT-AP) – @DalvaFigueiredo

- Janete Capiberibe (PSB-AP) – @JaneteCapi

Amazonas (AM) (3)

- Marcelo Serafim (PSB-AM) – @deputadomarcelo

- Rebecca Garcia (PP-AM) – @deputadarebecca

- Vanessa Grazziotin (PC do B-AM) – @deputadavanessa

Bahia (BA) (15)

- Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) – @acm_neto

- Alice Portugal (PCdoB–BA) – @Alice_Portugal

- Colbert Martins (PMDB-BA) – @ColbertMartins

- Daniel Almeida (PCdoB-BA) – @depdanielpcdob

- Emiliano José (PT-BA) – @Emiliano_Jose

- Fábio Souto (DEM-BA) – @Fabio_Souto

- João Carlos Bacelar (PR-BA) – @joaocbacelar

- Jorge Khoury (DEM-BA) – @jorge_khoury

- José Carlos Aleluia (DEM-BA) – @jcaleluia

- Lídice da Mata (PSB-BA) – @lidicedamata

- Luiz Alberto (PT-BA) – @depluizalberto

- Luiz Carreia (DEM-BA) – @luizcarreira

- Severiano Alves (PDT-BA) – @SeverianoAlves

- Uldurico Pinto (PMN-BA) – @ulduricopinto

- Zezéu Ribeiro (PT-BA) – @ZezeuRibeiro

Ceará (CE) (7)

- Chico Lopes (PCdoB-CE) – @Chico_Lopes

- Ciro Gomes (PSB-CE) – @CiroFGomes

- Eunício Oliveira (PMDB-CE) – @Eunicio

- José Airton Cirilo (PT-CE) – @JoseAirtonPT

- José Chaves (PTB-CE) – @dep_josechaves

- José Guimarães (PT-CE) – @guimaraes13

- Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) – @paulohelustosa

Distrito Federal (DF) (5)

- Geraldo Magela (PT-DF) – @magelapt

- Laerte Bessa (S/P-DF) – @deplaertebessa

- Robson Lemos Rodovalho (DEM-DF) – @DepRodovalho

- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) – @RollembergPSB

- Ricardo Quirino (PR-DF) – @Ricardo_Quirino

Espírito Santo (ES) (3)

- Iriny Lopes (PT-ES) – @irinylopesptes

- Luiz Paulo Vellozo (PSDB-ES) – @lpvellozo

- Sueli Vidigal (PDT-ES) – @suelirvidigal

Goiás (GO) (6)

- Leonardo Vilela (PSDB-GO) – @leonardo_vilela

- Raquel Teixeira (PSDB-GO) – @DRaquelTeixeira

- Ronaldo Caiado (DEM-GO) – @deputadocaiado

- Rubens Otoni (PT-GO) – @rubensotoni

- Sandes Júnior (PP-GO) – @sandes_junior

- Sandro Mabel (PR-GO) – @sandromabel

Maranhão (MA) (5)

- Domingos Dutra (PT-MA) – @DomingosDutra13

- Flavio Dino (PCdoB-MA) – @FlavioDino

- Pedro Fernandes (PTB-MA) – @pedrofernandes1

- Roberto Rocha (PSDB-MA) – @RobertoRocha45

- Sarney Filho (PV-MA) – @sarneyfilho

Mato Grosso (MT) (4)

- Homero Pereira (PR-MT) – @dphomeropereira

- Thelma de Oliveira (PSDB-MT) – @thelmadoliveira

- Valtenir Pereira (PSB-MT) – @DepValtenir

- Wellington Fagundes (PR-MT) – @dep_wfagundes

Mato Grosso do Sul (MS) (5)

- Antonio Carlos Biffi (PT-MS) – @DeputadoBiffi

- Dagoberto Nogueira Filho (PDT-MS) – @dagobertodep

- Geraldo Resende (PMDB-MS) – @geraldomania

- Vander Loubet (PT-MS) – @vanderloubet

- Waldemir Moka (PMDB-MS) – @deputadomoka

Minas Gerais (MG) (15)

- Antonio Roberto (PV-MG) – @antonioroberto

- Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) – @BAndrada

- Carlos Melles (DEM-MG) – @CarlosMelles

- Gilmar Machado (PT-MG) – @DeputadoGilmar

- Jô Moraes (PCdoB-MG) – @jomoraes

- Leonardo Quintão (PMDB-MG) – @leonardoquintao

- Lincoln Portela (PR-MG) – @lincoln_portela

- Luiz Fernando Faria (PP-MG) – @depluizfernando

- Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG) – @mrm2010

- Marcos Montes (DEM-MG) – @DepMarcosMontes

- Mário Heringer (PDT-MG) – @Dep_Mario

- Miguel Corrêa (PT-MG) – @miguelcorrea13

- Paulo Abi-Ackel – (PSDB-MG) – @pauloabiackel

- Rafael Guerra (PSDB-MG) – @rafaelguerra

- Reginaldo Lopes (PT-MG) – @Reginaldolopes

Pará (PA) (5)

- Elcione Barbalho (PMDB-PA) – @elcionepmdb

- Nilson Pinto (PSDB-PA) – @DepNilsonPinto

- Vic Pires Franco (DEM-PA) – @BlogdoVic

- Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) – @zenaldocoutinho

- Zequinha Marinho (PSC-PA) – @zequinhamarinho

Paraíba (PB) (5)

- Efraim Filho (DEM-PB) – @efraimfilho

- Manoel Júnior (PSB-PB) – @depmanoeljunior

- Major Fábio Rodrigues de Oliveira (DEM-PB) – @depmajorfabio

- Rômulo Gouveia (PSDB-PB) – @RomuloGouveia

- Vital “Vitalzinho” do Rêgo Filho (PMDB-PB) – @depvitalzinho

Paraná (PR) (12)

- Abelardo Lupion (DEM-PR) – @abelardolupion

- Airton Roveda (PR-PR) – @deputadoroveda

- Alex Canziani (PTB-PR) – @CanzianiAlex

- Alfredo Kaefer (PSDB-PR) – @AlfredoKaefer

- Angelo Vanhoni (PT-PR) – @angelovanhoni

- Assis do Couto (PT-PR) – @assisdocouto

- Hidekazu Takayama (PSC-PR) – @pastortakayama

- Osmar Serraglio (PMDB-PR) – @osmar_serraglio

- Dr. Rosinha (PT-PR) – @drrosinha

- Ricardo Barros (PP-PR) – @ricardobarrospp

- Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) – @rrloures

- Wilson Picler (PDT-PR) – @wpicler

Pernambuco (PE) (10)

- Bruno Araújo (PSDB-PE) – @BrunoAraujo4511

- Carlos Eduardo Cadoca (PSC-PE) – @Cadoca

- Charles Lucena (PTB-PE) – @CharlesLucena

- Eduardo da Fonte (PP-PE) – @eduardodafonte

- Inocêncio Oliveira (PR-PE) – @Dep_Inocencio

- Maurício Rands (PT-PE) – @DepRands

- Paulo Rubem (PDT-PE) – @paulorubem

- Raul Henry (PMDB-PE) – @RaulHenry

- Raul Jungmann (PPS-PE) – @Raul_Jungmann

- Roberto Magalhães (DEM-PE) – @DepRMagalhaes

Piauí (PI) (3)

- Átila Lira (PSB-PI) – @atilalira

- Ciro Nogueira (PP-PI) – @ciro_nogueira

- José Maia Filho (DEM-PI) – @josemaiafilho

Rio de Janeiro (RJ) (12)

- Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) – @deputadobiscaia

- Arnaldo Vianna (PDT-RJ) – @arnaldofvianna

- Arolde de Oliveira (DEM-RJ) – @AroldeOliveira

- Bernardo Ariston (PMDB-RJ) – @BernardoAriston

- Fernando Gabeira (PV-RJ) – @gabeiracombr

- Hugo Leal (PSC-RJ) – @dephugoleal

- Indio da Costa (DEM-RJ) – @indiodacosta

- Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) – @marceloitagiba

- Otavio Leite (PSDB-RJ) – @otavioleite

- Rodrigo Maia (DEM-RJ) – @DepRodrigomaia

- Rogério Lisboa (DEM-RJ) – @RogerioLisboa

- Solange Amaral (DEM-RJ) – @solangeamaral

Rio Grande do Norte (RN) (6)

- Fabio Faria (PMN-RN) – @fabiofaria33

- Fátima Bezerra (PT-RN) – @Fatima_Bezerra

- Felipe Maia (DEM-RN) – @depfelipemaia

- Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) – @HenriqueEAlves

- João Maia (PR-RN) – @depjoaomaia

- Rogério Marinho (PSDB-RN) – @rogeriosmarinho

Rio Grande do Sul (RS) (14)

- Beto Albuquerque (PSB-RS) – @BetoAlbuquerque

- Cláudio Diaz (PSDB-RS) – @ClaudioDiaz45

- Darcísio Perondi (PMDB-RS) – @darcisioperondi

- Fernando Marroni (PT-RS) – @fernandomarroni

- Luciana Genro (PSOL-RS) – @lucianagenro

- Luis Carlos Heinze (PP-RS) – @deputadoheinze

- Manuela d’Ávila (PCdoB-RS) @deputadamanuela

- Marco Maia (PT-RS) – @DepMarcoMaia

- Maria do Rosário (PT-RS) – @_mariadorosario

- Onyx Lorenzoni (DEM-RS) – @onyxlorenzoni

- Paulo Pimenta (PT-RS) – @deputadofederal

- Pepe Vargas (PT-RS) – @deputadopepe

- Pompeo de Mattos (PDT-RS) – @PompeodeMattos

- Renato Molling (PP-RS) – @renatomolling

Rondônia (RO)

Roraima (RR) (4)

- Edio Lopes (PMDB-RR) – @ediolopes

- Marcio Junqueira (DEM-RR) – @DepMarcio

- Maria Helena (PSB-RR) – @mariahelenavr

- Urzeni Rocha (PSDB-RR) – @UrzeniRocha

Santa Catarina (SC) (7)

- Acélio Casagrande (PMDB-SC) – @Deputado_Acelio

- Angela Amin (PP-SC) – @angelaamin

- Celso Maldaner (PMDB-SC) – @celsomaldaner

- João Pizzolatti (PP-SC) – @pizzolatti

- Jorge Boeira (PT-SC) – @deputadoboeira

- José Carlos Vieira (DEM-SC) – @depVieira

- Paulo Bornhausen (DEM-SC) – @bornhausen

São Paulo (SP) (34)

- Aldo Rebelo (PCdoB-SP) – @aldorebelo

- Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) – @mendesthame

- Arlindo Chinaglia (PT-SP) – @achinaglia

- Arnaldo Madeira (PSDB-SP) – @aamadeira

- Arnaldo Jardim (PPS-SP) – @ArnaldoJardim

- Beto Mansur (PP-SP) – @BetoMansur11

- Bispo Gê Tenuta (DEM-SP) – @deputadobispoge

- Devanir Ribeiro (PT-SP) – @devanirribeiro

- Dimas Ramalho (PPS-SP) – @dimasramalho

- Duarte Nogueira (PSDB-SP) – @duarte_nogueira

- Edson Aparecido (PSDB-SP) – @edsonaparecido

- Eleuses Paiva (DEM-SP) – @eleusespaiva

- Guilherme Campos (DEM-SP) – @depguilherme

- Jairo Paes de Lira (PTC-SP) – @paesdelira

- Jilmar Tatto (PT-SP) – @jilmartatto

- João Dado (PDT-SP) – @joaodado

- João Paulo Cunha (PT-SP) – @depjoaopaulo

- Jorginho Maluly (DEM-SP) – @jorginhomaluly

- José Genoíno (PT-SP) – @JoseGenoino

- José Paulo Tóffano (PV-SP) – @deputadotoffano

- Márcio França (PSB-SP) – @marciofranca40

- Marco Aurélio Ubiali (PSB -SP) – @drubiali

- Milton Monti (PR-SP) – @miltonmonti

- Paulo Maluf (PP-SP) – @paulosalimmaluf

- Paulo Teixeira (PT-SP) – @pauloteixeira13

- Ricardo Berzoini (PT-SP) – @ricardoberzoini

- Ricardo Tripoli (PSDB-SP) – @ricardotripoli

- Sergio Antonio Nechar (PV-SP) – @depnechar

- Vaccarezza (PT-SP) – @vaccarezza

- Vanderlei Macris (PSDB-SP) – @vanderleimacris

- Vicentinho (PT-SP) – @VICENTINHOPT

- Walter Ihoshi (DEM-SP) – @walterihoshi

- Walter Feldman (PSDB-SP) – @wfeldman

- William Woo (PSDB-SP) – @william_woo (apenas atualizações do blog)

Sergipe (SE) (1)

- Mendonça Prado (DEM-SE) – @mendoncaprado

Tocantins (TO)

● DEPUTADOS ESTADUAIS E DISTRITAIS (57)

Acre (AC) (1)

- Walter Prado (PSB-AC) – @walterpradodl

Alagoas (AL)

Amapá (AP) (1)

- Camilo Capiberibe (PSB-AP) – @Camilo40

Amazonas (AM) (1)

- Marco Antônio Chico Preto (PP-AM) – @chico_preto

Bahia (BA) (2)

- Gaban (DEM-BA) – @deputadogaban

- Roberto Carlos Leal (PDT-BA) – @dprobertocarlos

Ceará (CE) (4)

- Edson Silva (DEM-CE) – @DepEdsonSilva

- Heitor Férrer (PDT-CE) – @Heitor_Ferrer

- Lívia Arruda (PMDB-CE) – @liviaarruda

- Tomás Figueiredo Filho (PSDB-CE) – @tomasfigueiredo

Distrito Federal (DF) (4)

- Cabo Patrício (PT-DF) – @dep_patricio

- Francisco Leite Oliveira “Chico Leite” (PT-DF) – @chicoleite

- Paulo Tadeu (PT-DF) – @paulotadeu_dep

- Raimundo Ribeiro (PSL-DF) – @RaimundoRibeiro

Espírito Santo (ES) (1)

- Givaldo Vieira (PT-ES) – @GivaldoVieira

Goiás (GO) (3)

- Coronel Queiroz (PTB-GO) – @coronelqueiroz

- Mauro Rubem (PT-GO) – @depmaurorubem

- Thiago Peixoto (PMDB-GO) – @ThiagoPeixoto

Maranhão (MA) (1)

- Rubens Pereira (PCdoB-MA) – @rubenspereirajr

Mato Grosso (MT)

Mato Grosso do Sul (MS) (5)

- Dione Hashioka (PSDB-MS) – @dionehashioka

- Junior Mochi (PMDB-MS) – @JuniorMochi

- Paulo Duarte (PT-MS) – @pauloduarte_

- Pedro Kemp (PT-MS) – @PedroKemp

- Youssif Domingos (PMDB-MS) – @youssifdomingos

Minas Gerais (MG) (3)

- Antonio Carlos Arantes (PSC- MG) – @deputadoarantes

- Eros Biondini (PHS-MG) – @erosbiondini

- Ruy Muniz (DEM-MG) – @ruy_muniz

Pará (PA)

Paraíba (PB)

Paraná (PR) (7)

- Ademar Luiz Traiano (PSDB-PR) – @DeputadoTraiano

- Luciana Rafagnin (PT-PR) – @LucianaRafagnin

- Marcelo Rangel (PPS-PR) – @marcelorangel1

- Mauro Morais (PMDB-PR) – @mauro_moraes

- Osmar Bertoldi (DEM-PR) – @bertoldi

- Teruo Kato (PMDB-PR)- @teruokato

- Valdir Rossoni (PSDB-PR) – @rossoni

Pernambuco (PE)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ) (5)

- André Corrêa (PPS-RJ) – @depandrecorrea

- Flavio Bolsonaro (PP-RJ) – @flaviobolsonaro

- Jorge Picciani (PMDB-RJ) – @jorgepicciani

- Marcelo Freixo (PSOL-RJ) – @marcelofreixo

- Rodrigo Dantas (DEM-RJ) – @RodrigoDantasRJ

Rio Grande do Norte (RN) (3)

- Paulo Davim (PV-RN) – @paulodavim

- Robinson Faria (PMN-RN) – @RobinsonFaria

- Gustavo Carvalho (PSB-RN) – @deputadogustavo

Rio Grande do Sul (RS) (1)

- Luiz Fernando Záchia (PMDB-RS) – @lfzachia

Rondônia (RO)

Roraima (RR)

Santa Catarina (SC) (2)

- Jailson Lima (PT-SC) – @DeputadoJailson

- Peninha (PMDB-SC) – @deputadopeninha

São Paulo (SP) (12)

- Bruno Covas (PSDB-SP) – @brunocovas

- Célia Leão (PSDB-SP) – @depcelialeao

- Enio Tatto (PT-SP) – @eniotatto

- Fausto Figueira(PT-SP) – @faustofigueira

- Gilmaci Santos (PRB-SP) – @DeputadoGilmaci

- José Bittencourt (PDT-SP) – @depbittencourt

- Luciano Batista (PSB-SP) – @deplbatista

- Maria Lúcia Prandi (PT-SP) – @DeputadaPrandi

- Mauro Bragato (PSDB-SP) – @deputadobragato

- Pedro Tobias (PSDB-SP) – @pedrotobias

- Rui Falcão (PT-SP) – @rfalcao13

- Samuel Moreira (PSDB-SP) – @samuelmoreira

Sergipe (SE)

Tocantins (TO)

● VEREADORES (106)

Acre (AC)

Alagoas (AL)

Amapá (AP)

Amazonas (AM) (1)

- Marcelo Ramos (PCdoB-Manaus,AM) – @marcelo_ramos

Bahia (BA) (3)

- Luiza Maia (PT–Camaçari, BA) – @LuizaMaia13

- Ricardo Patrese (PTB-Piritiba,BA) – @ricardopatrese1

- Vânia Galvão (PT-Salvador,BA) – @vaniagalvao

Ceará (CE) (3)

- Deuzinho Filho (PMN-Caucaia,CE) – @DEUZINHO

- Francisco Lourival Chaves Neto (PRB-Catarina,CE) – @Lourival_Chaves

- Marcelo Mendes (PTC-Fortaleza,CE) – @MarceloVereador

Distrito Federal (DF)

Espírito Santo (ES) (3)

- Alexandre Passos (PT-Vitória,ES) – @alexandre_ptes

- Max da Mata (DEM-Vitória,ES) – @maxdamata

- Roberto Carlos (PT-Serra,ES) – @RobertoCarlosPT

Goiás (GO) (5)

- Iran Caixote (PTN-Rio Verde,GO) – @irancaxote

- Gari Negro Jobs (PSL-Goiânia,GO) – @garinegrojobs

- Henrique Arantes (PTB-Goânia,GO) – @henriquearantes

- Túlio Maravilha (PMDB- Goiânia,GO) – @tmaravilha

- Virmondes Cruvinel Filho (PSDC-Goiânia,GO) – @Virmondes

Maranhão (MA)

Mato Grosso (MT) (1)

- Toninho do Glória (PV-Várzea Grande,MT) – @toninhodogloria

Mato Grosso do Sul (MS) (3)

- Flávio César (PTdoB-Campo Grande,MS) – @vereadorflavioc

- Mario Cesar Oliveira (PPS-Campo Grande,MS) – @vermariocesar

- Paulo Pedra (PDT-Campo Grande,MS) – @PauloPedra

Minas Gerais (MG) (7)

- Adriano (PSC-Uberlândia,MG) – @vereadoradriano

- Cabo Júlio (PMDB – Belo Horizonte, MG) @cabojuliobh

- Cícero Teixeira (PCdoB – Diamantina, MG) – @VereadorCicero

- Iran Barbosa (PMDB-Belo Horizonte,MG) – @iranbarbosa

- Kikito (PT-Barbacena,MG) – @vereadorkikito

- Léo Burguês de Castro (PSDB-Belo Horizonte,MG) – @LeoBurgues

- Paulino Abranches (PT-Itajubá,MG) – @paulinoabranche

Pará (PA) (2)

- Bruno Pará (PDT-Santarém,PA) – @brunopara12

- Carlos Augusto (DEM-Belém,PA) – @vercarlosaugust

Paraíba (PB) (1)

- Daniella Ribeiro (PP-Campina Grande,PB) – @Daniellaribeiro

Paraná (PR) (17)

- Beto Morais (PSDB-Curitiba,PR) – @verBetoMoraes

- Clodoaldo Nepomuceno Pinto Junior (PDT- Araucária, PR) – @VerClodoaldo

- Denilsom Pires (DEM-Curitiba,PR) – @denilsonpires

- Flávio Vicente (PSDB-Maringá,PR) – @flaviovicente

- Jair Cezar (PSDB-Curitiba,PR) – @JairCezar

- João Luiz Cordeiro “João do Suco” (PSDB-Curitiba,PR) – @joaodosuco

- Jonny Stica (PT-Curitiba,PR) – @jonnystica

- Leonardo Mion (PSDB-Cascavel,PR) – @Leo_Mion

- Noêmia Rocha (PMDB-Curitiba,PR) – @NOEMIAROCHA

- Omar Sabbag Filho (PSDB-Curitiba,PR) – @OmarSabbagFilho

- Pastor Valdenir (PSDB-Curitiba,PR) – @pastorvaldemir

- Professor Gladino (sem partido-Curitiba,PR) – @Prof_Galdino

- Pedro Paulo (PT-Curitiba,PR) – @verppaulo

- Renata Bueno (PPS-Curitiba,PR) – @renatabueno

- Seginho do Posto (PSDB-Curitiba,PR) – @SerginhodoPosto

- Tico Kuzma (PSB-Curitiba,PR) – @ticokuzma

- Ubiratan “Bira do Banco” Pedroso (PT-São José dos Pinhais,PR) – @sjpinhais

Pernambuco (PE)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ) (5)

- Aspásia Camargo (PV-Rio de Janeiro,RJ) – @aspasiacamargo

- Carlo Caiado (DEM-Rio de Janeiro,RJ) – @CarloCaiado

- Clarissa Garotinho (PMDB-Rio de Janeiro,RJ) – @verclarissa

- Eider Dantas (DEM-Rio de Janeiro,RJ) – @EiderDantas

- Felipe Peixoto (PDT-Niterói,RJ) – @felipepeixotobr

Rio Grande do Norte (RN) (4)

- Albert Dickson (PP-Natal,RN) – @albertdickson

- Clênio José (PV-Parnamirim,RN) – @vereadorclenio

- Mary Regina dos Santos Costa “Sargento Regina” (PDT-Natal,RN) – @sargentoregina

- Ney Lopes Jr. (DEM-Natal,RN) – @neylopesjr

Rio Grande do Sul (RS) (6)

- Helen Cabral (PT-Santa Maria,RS) – @vereadorahelen

- Ique (PMDB – Imbé,RS) – @Vereador_Ique

- Ito Lanius (PSDB-Lajeado,RS) – @ItoLanius

- Ivo Fiorotti (PT-Canoas,RS) – @ivofiorotti

- Rafael Dalcin (PDT-Carlos Barbosa,RS) – @rafaeldalcin

- Rodrigo Beltrão (PT-Caxias do Sul,RS) – @vereadorbeltrao

Rondônia (RO) (1)

- Mariana Carvalho (PSDB-Porto Velho,RO) – @Marianapsdb

Roraima (RR)

Santa Catarina (SC) (3)

- Aurélio Valente (PP-Florianópolis,SC) – @aurelio_valente

- Laudelino Lamim (PMDB-Itajaí,SC) – @vereadorlamim

- Marcelo Schrubbe (DEM-Blumenau,SC) – @marceloschrubbe

São Paulo (SP) (42)

- Adilson Amadeu (PTB-São Paulo,SP) – @adilsonamadeu

- Antonio Donato (PT-São Paulo,SP) – @VereadorDonato

- Antonio Goulart (PMDB-São Paulo,SP) – @vereadorgoulart

- Breno Cortella (PT-Araras,SP) – @BrenoCortella

- Bruno Ganem (PV-Indaiatuba,SP) – @brunoganem

- Caio França (PSB-São Vicente,SP) – @caiofranca

- Carlos Rezende Lopes “Linho” (PT-Indaiatuba,SP) – @LinhoPT

- Cauê Macris (PSDB-Americana,SP) – @cauemacris

- Chico Macena (PT-São Paulo,SP) – @chicomacena

- Claudio Fonseca (PPS-São Paulo,SP) – @pclaudiofonseca

- Dr. César Cortez – (PV-Limeira,SP) – @drcesarcortez

- Cristiano Ferreira (PSDB-São José dos Campos,SP) – @Crispferreira

- Custódio de Oliveira (PT-Paulínia,SP) – @custodiopt

- Dinho (PT-Cubatão,SP) – @DinhoPT

- Farid Zaine (PDT-Limeira,SP) – @faridzaine

- Fernando Mantovani (PSDB-Bauru,SP) -@fernandomantova

- Floriano Pesaro (PSDB-São Paulo,SP) – @Floriano45

- Gabriel Chalita (PSDB-São Paulo,SP) – @gabriel_chalita

- Gilberto Natalini (PSDB-São Paulo,SP) – @gnatalini

- Izídio (PT-Sorocaba,SP) – @IzidioPT

- Jeferson Campos (PV-Taubaté,SP) – @vrjeferson

- João Antonio (PT-São Paulo,SP) – @joaoantoniopt

- José Américo (PT-São Paulo,SP) – @JoseAmericoPT

- José Carlos Rodriguez (DEM-Guarujá,SP) – @VerZeCarlos

- José Police Neto (PSDB-São Paulo-SP) – @policeneto

- Lucas Henrique Muniz Ganga (PSB, Sud Mennucci-SP) – @lucasganga

- Lucas Machado (PSDB-Tupã,SP) – @lucasmachado_

- Mara Gabrilli (PSDB-São Paulo,SP) – @maragabrilli

- Marco Antonio Alves Jorge “Kim” (PDT-Americana,SP) – @vereadorKim

- Milton Ferreira (PPS-São Paulo,SP) – @drmiltonpps

- Moisés Rossi (PPS-Bauru,SP) – moisesrossi

- Rafael Redó (DEM-Mongaguá,SP) – @RafaelRedo

- Ricardo Teixeira (PSDB-São Paulo,SP) – @rickteixeira

- Roberto Tripoli (PV-São Paulo,SP) – @robertotripoli

- Roque José Ferreira (PT-Bauru,SP) – @vereadorroque

- Sadao Nakai (PSDB-Santos,SP) – @sadaonakai

- Samuel Lucas (PMN-Rosana,SP) – @Samuellucas33

- Sandra Tadeu (DEM- São Paulo,SP) – @SandraTadeu

- Soninha Francine (PPS-São Paulo, SP) – @SoninhaFrancine

- Trevisan Junior (PR-Piracicaba,SP) – @trevisanjr

- Wagner Balieiro (PT-São José dos Campos,SP) – @wagnerbalieiro

- Zelão (PT-São Paulo,SP) – @zelaopt

Sergipe (SE)

Tocantins (TO) (1)

- José Damaso (PDT-Palmas,TO) – @damasotocantins

EXECUTIVO

● GOVERNADORES (3)

- Cid Gomes (PSB-CE) – @cidfgomes

- José Serra (PSDB) – governador de SP – @joseserra_

- Wilma de Faria (PSB – governadora do RN – @wilmadefaria

● GOVERNOS ESTADUAIS (5)

- Acre – @noticiasdoacre

- Amazonas – @governoamazonas

- Bahia – @agecom

- Minas Gerais – @governomg ou @agenciaminas

- São Paulo – @governosp

● PREFEITOS (15)

- Beto Richa (PSDB) – Prefeito de Curitiba – @BetoRicha

- Eduardo Paes (Rio de Janeiro,RJ) – @eduardopaes_

- Emanoel Carvalho (Barretos-SP) – @emanoelcarvalho

- Juraci Martins (DEM-Rio Verde,GO) – @drjuraci

- Helder Ignacio Salomão (PT-Cariacica,ES) – @heldersalomao

- Luiz Caetano (PT) – Prefeito de Camaçari (BA) – @PrefeitoCaetano

- Marcia Rosa de Mendonça Silva (PT) – Prefeita de Cubatão (SP) – @marciarosa

- Marco Bertaiolli (DEM- Mogi das Cruzes,SP) – @Bertaiolli

- Micarla de Sousa (PV) – Prefeita de Natal (RN) – @micarladesousa

- Nelson Trad Filho (PMDB-Campo Grande,MS) – @nelsinhotrad

- Odelmo Leão (PP) – Prefeito de Uberlândia (MG) – @odelmoleao

- Paulo Wiazowski Filho (Mongaguá-SP) – @prefpaulinho

- Rodrigo Agostinho (PMDB-Bauru,SP) – @rodrigoprefeito

- Tarcízio Pimenta (PSB) – Prefeito de Feira de Santana (BA) – @tarciziopimenta

- Toshio Misato (Ourinhos-SP) – @toshio_misato

● PREFEITURAS (25)

- Adamantina (SP) – @AdamantinaSP

- Amparo (SP) – @pref_amparo

- Balneário Camboriú (SC) – @prefbalcamboriu

- Bertioga (SP) – @bertioga

- Caçapava-SP – @prefeituradecpv

- Caraguatatuba (SP) – @caraguaoficial

- Cariacica-ES – @cariacica

- Curitiba (PR) – @curitiba_pmc

- Fortaleza (CE) – @prefeiturapmf

- Guaíra (SP) – @guairasp

- Juiz de Fora (MG) – @SCS2009

- Maringá (PR) – @ASCOMMaringa

- Mogi das Cruzes (SP) – @PrefeituraMogi

- Mongaguá-SP – @prefmongagua

- Nova Iguaçu (RJ) – @prefeiturani

- Peruíbe (SP) – @PPeruibe

- São Paulo (SP) – @prefeituraSP

- Serra (ES) – @prefeituraserra

- Tubarão (SC) – @governotubarao

- Uberlândia (MG) – @prefeituaudi

- Viana (ES) – @prefeituraviana

- Viana-ES – @prefeituraviana

- Vila Velha-ES – @vilavelhaes

- Vitória-ES – @VitoriaOnLine

● MINISTÉRIOS (3)

- Ministério da Saúde – @msinfluenzaa

- Ministério da Cultura – @CulturaGovBr

- Ministério do Trabalho – @TrabalhoGovBr

OUTROS

● MINISTÉRIO PÚBLICO (9)

- MPF-AC – @MPF_AC

- MPF-PA – @MPF_PA

- MPF-PE – @MPF_PE

- MPF-RN – @MPF_RN

- MPF-RO – @MPF_RO

- MPF-SP – @MPF_SP

- MPF-TO – @MPF_TO

- Procuradoria Regional da República da 3ª Região – @mpf_ppr3

- Promotoria de Justiça de Esteio (RS) – @mpesteio

● PARTIDOS POLÍTICOS (22)

- PSDB-SP – @psdbsp

- PSDB Jovem – @psdbjovem

- PSDB-MG – @psdbmg

- Partido Verde – @partidoverde

- Partido Verde-SC – @partidoverdesc

- PT-PI – @ptpiaui

- PT-CE – @ptceara

- Juvetude Democratas – @juventudedem

- PTB – @ptb14

- PPS – @pps23

- PR-SP – @pr22sp

- Juventude PSDB (SP) – @jpsdbsaopaulo

- Partido Pirata – @partidopiratabr (*não é um partido institucional)

- PC do B – @PCdoB_Oficial

- PT-SP – @ptpaulista

- PT – @PTrabalhadores

- PT – @PT_13

- PRB-SP – @prb10sp

- PC do B-Curitiba – @PCdoB_Ctba

- PT-RO – @ptrondonia

- PRB – @PRB10

- PRB-MG – @PRB10MG

- PMDB-RO – @pmdb_ro

- PT-RO – @ptrondonia

● OUTROS (22)

- Agência Câmara – @AgenciaCamara

- Andrea Matarazzo (ex-Secretário Municipal das Subprefeituras de São Paulo) – @AndreaMatarazzo

- Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de SP – @TRTSP

- César Maia (DEM)- ex-prefeito do Rio – @CesarMaia_

- Blog da Petrobras – @blogpetrobras

- Emerson Castro – Vice-prefeito de Porto Velho-RO – @emersonscastro

- Edinho Silva (presidente do PT-SP) – @edinhosilva

- Fernando Pimentel (PT-ex-prefeito de Belo Horizonte) – @pimentelminas

- Fundação CASA – @FundacaoCASA

- Gleise Hoffmann– Presidente do PT-PR – @gleisi

- Iberê Ferreira de Souza – vice-governador e secretário do Meio Ambiente do RN – @ibereferreira

- José Luiz de França Penna (Presidente do PV) – @vereadorpenna

- José Onério (PDT) – ex-prefeito de Indaiatuba – @ZeOnerio

- Leonel Pavan – Vice-governador de Santa Catarina – @leonelpavan

- Luciano Rezende (Secretário Estadual de Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo) – @LucianoRezende

- Orlando Pessuti – Vice-Governador do Paraná – @pessuti

- Paulo Bernardo (Ministro do Planejamento) – @Paulo_Bernardo

- Rogério Barreto Alves (Vice-Prefeito e secretário de Transportes, Segurança e Defesa Social de São Vicente) – @SargentoBarreto

- Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP – @agriculturasp

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais – @Sectes

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – @socialmg

- Secretaria da Saúde de Santa Catarina – @saudepublicasc

● FAKES (14)

- @yedacrusius

- @serra2010

- @requiao

- @josesarney (já está fora da ar)

- @collorsenador

- @fernandocollor

- @senadormaosanta

- @aecionevesmg (fora do ar)

- @teovilela

- @cabojulio

- @blog_do_aloysio

- @KatiaAbreu

- @Maluf

- @RFreirePPS

● CURIOSOS (3)

- Câmara Municipal de São Sebastião (SP) – @fabiogabinete

- Eleitor Brasileiro – @lheira

- Fake do Senador Eduardo Azeredo, com o propósito de combater o projeto de lei sobre a internet – @senadorazeredo