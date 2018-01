Livraria digital - Link - Estadão

A livraria digital Google Editions, primeira investida da empresa na área de e-books, deve ser lançada ainda no final de 2010, segundo uma reportagem publicada pelo Wall Street Journal nesta quarta-feira, 1. Na reportagem Scott Dougall, diretor de produtos do Google, afirma que a loja deve ser lançada primeiramente nos Estados Unidos, chegando a outros países no primeiro trimestre de 2011.

“Esse projeto é muito complexo, por isso não queríamos lançar algo que ainda não estivesse totalmente pronto”, disse Dougall ao jornal, explicando porque a novidade não saiu no meio do ano, como a empresa havia garantido.

De acordo com a companhia, o Editions deve funcionar com um modelo de negócios distinto dos competidores Amazon e Apple. Em vez de comprar apenas pela loja, o consumidor poderá adquirir edições digitais diretamente de vendedores e editoras independentes — mas tudo será intermediado por uma conta do Google.