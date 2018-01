Livro de Jobs é o mais vendido de 2011 - Link - Estadão

Biografia foi a mais vendida na Amazon e teve ajuda de projeto que permite preços acessíveis a títulos de autores novos

WASHINGTON – Lançada no dia 14 de outubro, 19 dias após a morte de Steve Jobs, a biografia do cofundador da Apple, escrita por Walter Isaacson, se transformou no livro mais vendido de 2011 no site da Amazon, informou nesta segunda, 12, a companhia americana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

A lista divulgada soma os exemplares vendidos no formato impresso e no digital, que atende os aplicativos de leitura do Kindle. Depois da biografia de Steve Jobs, os livros “Bossypants”, da atriz e humorista Tina Fey, e “A Stole Life”, de Jaycee Dugard, aparecem em segundo e terceiro, respectivamente.

“Elegemos ‘Steve Jobs’ como um dos livros no Top 10 de 2011. Apesar ter sido publicado em outubro, as vendas foram fenomenais em ambos os formatos”, indicou em comunicado Chris Schluep, editor da Amazon.com.

Segundo Schluep, a biografia de Isaacson sobre o cofundador da Apple boa também foi amparada pelo projeto de publicações em formato digital, conhecido como “Kindle Direct Publishing”, que permite os novos autores publicarem seus títulos com preços mais acessíveis.

Esse é o caso do livro de Darcie Chan, que é vendido a menos que US$ 1, e do “The Abbey”, assinado por Chris Culver, que conseguiu a 9ª posição na lista geral dos romances mais vendidos, sendo que o livro custa apenas US$ 3.

/ EFE