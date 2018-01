Livro 'Olhares da Rede' é lançado gratuitamente - Link - Estadão

Livro 'Olhares da Rede' é lançado gratuitamente

O livro Olhares da Rede é uma produção do grupo de pesquisa Cultura de Rede, da Faculdade Cásper Líbero, com a Momento Editorial, e contém “o debate sobre as ideias de cinco autores que pensam o universo das redes digitais”. O livro tem apresentação do Prof. Sergio Amadeu, e pode ser baixado gratuitamente em www.culturaderede.com.br.

09/11/2009 | 12h31