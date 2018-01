Livros digitais são os mais vendidos nos EUA - Link - Estadão

Em fevereiro os e-books quebraram mais um marco: pela primeira vez as vendas de livros digitais se tornaram a categoria mais vendida da indústria editorial americana, segundo um estudo divulgado na quinta-feira, 14.

O levantamento da Associação Americana de Editores (APP, na sigla em inglês) mostrou que a venda de e-books nos EUA gerou US$ 90,3 milhões em fevereiro. Isso torna o formato digital o mais vendido pela primeira vez, ultrapassando os livros físicos que movimentaram US$ 81,2 milhões. Em janeiro os e-books ainda ficavam atrás do formato tradicional.

O mercado de e-books cresceu 202% em fevereiro, comparado ao mesmo mês no ano passado. A associação atribui o crescimento às vendas de e-readers durante o Natal, que movimentaram o mercado. “Os resultados refletem dois fatos: as pessoas amam os livros e os editores servem os leitores onde quer que eles estejam”, disse ao Guardian Tom Allen, presidente da AAP.

Só que ainda é cedo para decretar a morte do livro digital. Para Philip Jones, editor da Bookseller, o crescimento nas vendas é um “marco significativo entre os outros marcos digitais”, também em entrevista ao Guardian, mas o mercado de e-books inclui também os livros infantis. Então, em números gerais, o mercado dos livros impressos ainda é maior do que o digital.

“As previsões mais otimistas indicam que os e-books serão responsáveis por 50% do mercado americano em 2014 ou 2015, e depois provavelmente ocuparão o topo”, diz Jones na reportagem do jornal britânico.