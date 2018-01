Livros digitais superam vendas de impressos - Link - Estadão

A Amazon informou nesta quinta-feira, 19, que a venda de livros em formato digital superou a dos livros impressos, quatro anos depois de a empresa começar a vendê-los.

Desde o dia 1º de abril, foram vendidos 105 livros digitais para cada 100 livros impressos na loja online norte-americana, incluindo os livros de papel que não têm versões digitais, afirmou a Amazon. A comparação exclui os livros digitais gratuitos e inclui tanto os livros impressos de capa dura ou encadernados de forma convencional.

A Amazon também afirmou que a versão mais recente e econômica do Kindle, o seu aparelho de leitura de livros digitais, é o produto mais vendido online, cinco semanas após o seu lançamento. O aparelho custa US$ 114 e exibe anúncios publicitários nas imagens de stand-by e na página inicial que contém o índice de livros gravados no aparelho.

