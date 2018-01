Lixo eletrônico vai crescer 33% até 2017 - Link - Estadão

Relatório global mostra que EUA é campeão na geração de lixo eletrônico no mundo; Brasil lidera na América Latina

SÃO PAULO – Em 2017, a quantidade de lixo eletrônico gerada no mundo será suficiente para encher uma fila do tamanho de três quartos da linha do Equador com caminhões com capacidade para 40 toneladas ou 200 edifícios com o mesmo tamanho do Empire State Building, em Nova York (EUA). É essa a previsão feita pela Step, uma aliança formada por organizações da ONU, empresas, governos e ONGs para buscar uma solução para o problema do lixo eletrônico, em seu primeiro relatório sobre lixo eletrônico no mundo que avaliou 184 países.

Segundo o estudo, o volume de lixo gerado por produtos eletrônicos como TVs, celulares, computadores, monitores, brinquedos, entre outros, chegará a 65,4 milhões de toneladas em 2017, uma alta de 33%. No ano passado, o mundo gerou 49 milhões de toneladas de lixo eletrônico – o equivalente a sete quilos por pessoa. “Embora existam cada vez mais iniciativas para enfrentar este problema, a velocidade de geração de lixo eletrônico supera as medidas adotadas”, afirma Ruediger Kuehr, secretário-executivo da Iniciativa Step, no relatório.

Para saber quanto cada nação gera, o Step colocou no ar um mapa interativo. Os países que encabeçam a lista são Estados Unidos (9,4 milhões de toneladas de lixo) e a China (7,3 milhões de toneladas). Nos EUA, o lixo eletrônico per capita chega a 29,8 quilos, seis vezes mais que a China, por exemplo.

Na América Latina, o Brasil aparece na liderança do ranking. Em 2012, o país produziu dois milhões de toneladas de eletrônicos e gerou 1,4 milhão de toneladas deste tipo de lixo. Na sequência está o México, com 1,5 milhões de toneladas de eletrônicos e 1 milhão de toneladas de lixo gerados em 2012.